Palavra do Leitor - 17 de março de 2023

17/03/2023 | 06:01



Enel – 1

‘Enel lidera ranking de reclamações no Procon de Santo André em 2022’ (Primeira Página, ontem). Parabenizamos o vereador Renatinho do Conselho por ter visto e ouvido a população clamando e levou até a Câmara e abriu CPI contra a Enel em Santo André. Vimos também que o vereador ajudou 500 munícipes a resolver situações horríveis. Altos valores, erro de leitura, corte indevido etc. Vereador entregou relatório em mãos do nosso prefeito Paulo Serra, do Ministério Público e do ex-governador Rodrigo Garcia. Estamos aguardando que algo seja feito e que essa empresa, Enel, possa prestar um serviço digno. Ou então que as autoridades competentes possam tomar as medidas cabíveis.



Edileuza Maria da Silva - do Instagram



Enel – 2

O interessante que todos nós vemos é que ano após ano essas empresas lideram o ranking. Mas o que o Ministério Público faz? Todos os dias colocamos o nosso nariz de palhaço e continuamos a aguentar esse circo.



Érica Ewert Bartié - São Bernardo



Enel – 3

E nada, nada é feito contra a Enel. Simplesmente a enel lhe oferece a chance de parcelar os débitos em 10 vezes e, de brinde, lhe dão um nariz de palhaço.



Wagner Bronzella - do Facebook



Reforma tributária

O governo Lula está no terceiro mês, mas não desceu do palanque, praticando o “nós contra eles”, jogando pedra nos outros. A reforma tributária será bem-vinda para reduzir o emaranhado de tributos e também os 153 dias anuais trabalhados só para pagar impostos. Lula apregoa defender o trabalhador, mas na prática 41,91% do salário são de carga tributária – porém, Lula sempre disse que os empresários é quem exploram os empregados. Será que um dia vai, de fato, defender os operários?



Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)



Deputados

Ana Carolina Serra, Atila Jacomussi, Carla Morando, Ediane Maria, Luiz Fernando Teixeira, Rômulo Fernandes, Teonílio Barba e Thiago Auricchio, façam valer o voto que o Grande ABC lhes deu e trabalhem incansavelmente pelas sete cidades nos próximos quatro anos (Política, ontem).



Ana Carolina Matheus - Rio Grande da Serra



Visita à favela

Muito estranha a visita, fora da agenda oficial, do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, na favela Nova Holanda, uma das 16 que contemplam o Complexo da Maré, o mais armado e perigoso do Rio de Janeiro. O que mais chama a atenção é que a comitiva chegou ao local em apenas dois carros e sem qualquer esquema de segurança. Quem, além dos manos, sobe o morro em carrões sem nenhum tipo de segurança? Não esqueçamos que num passado recente, o ministro Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal), proibiu a polícia de subir nos morros cariocas. O que nosso ministro foi fazer lá? Como perguntar não ofende, será que foi negociar alguma coisa com traficantes a pedido do chefe? A informação oficial é que ele foi prestigiar o lançamento do boletim Direito a Segurança Pública na Maré. O nome é pomposo, mas o que significa isto? Na minha humilde opinião, lá deveria ter policiamento armado até os dentes e não o glorioso ministro Flávio Dino – com ironia, por favor.



Mauri Fontes - Santo André



Ibaneis Rocha

''Ministro do Supremo libera Ibaneis para reassumir cargo’ (Política, ontem). Aqui é Brasil, ninguém fica preso quando é rico. Só pobre fica preso.



Ivo Alves de Oliveira - Mauá