Da Redação



17/03/2023 | 06:00



O desfecho do processo de venda à iniciativa privada dos imóveis públicos onde funcionava a Secretaria de Educação de São Bernardo fez lembrar Polichinelo, o burlesco personagem do teatro napolitano. Corcunda, barrigudo, narigudo e fofoqueiro, nas peças era sempre responsável por revelar informações confidenciais que os poderosos gostariam de manter protegidas – por isso, com o tempo, a expressão ‘segredo de Polichinelo’ passou a ser empregada para definir aquela informação que deveria ser sigilosa, mas que todo mundo sabe. Mais ou menos o que ocorreu com a empresa que venceu o leilão promovido ontem pelo prefeito Orlando Morando (PSDB): a Construtora Patriani, de Santo André.



Desde que a Câmara avalizou a polêmica venda das áreas da Secretaria de Educação, decisão até hoje mal explicada, corre nos bastidores a informação de que a empresa fundada e comandada por Valter Patriani iria vencer o leilão, beneficiando-se da transação realizada pela Prefeitura são-bernardense para fins de especulação imobiliária. Os rumores eram tão intensos que o vereador Julinho Fuzari (PSC) registrou em cartório, em 15 de fevereiro, mais de um mês antes da data da disputa, documento antecipando a vencedora da licitação realizada ontem. Orlando precisa explicar por que está vendendo tantos imóveis – no dia 31, será a vez de se desfazer da sede da Secretaria de Serviços Urbanos.<EM>



É preciso investigar detalhadamente as relações entre empresários e os agentes públicos de São Bernardo. O patrimônio da população da maior cidade do Grande ABC não pode ser dilapidado sem que haja reação dos departamentos de fiscalização. Necessário lembrar que o interesse da sociedade é a única razão para o governo alienar ativos. No caso em questão, há elementos suficientemente convincentes para que o Ministério Público apure a venda das áreas da Secretaria de Educação e seu suposto direcionamento para a a Construtora Patriani, que, como comprova o registro em cartório feito por Julinho Fuzari, já era de conhecimento de todo mundo. Um verdadeiro segredo de Polichinelo.