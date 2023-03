Tadeu Schmidt acalma Dania após expulsão ao vivo de Mc Guimê e Cara de Sapato no BBB23

17/03/2023 | 00:11



Como você acompanhou, Mc Guimê e Cara de Sapato acabaram passando do limite na festa da última quarta-feira, dia 14, no BBB23 e Tadeu Schmidt acabou abrindo o programa desta quinta-feira, dia 16, dando um anúncio que simplesmente abalou toda a casa.

Tudo porque como os brothers acabaram fazendo algumas coisas que violam as regras do programa com Dania - a sister mexicana que acabou de entrar no confinamento brasileiro, e mesmo ela dizendo que era normal, que não tinha problema e que não se sentiu violada, a produção do programa foi mais rígida e expulsou ao vivo a dupla.

MC Guimê e Cara de Sapato não entenderam muito bem o que aconteceu, até porque beberam bastante durante a noite da festa. Já Dania se sentiu super culpada com a situação e caiu no choro. O apresentador voltou ao vivo a falar com a casa e acalmou a sister dizendo:

- O que aconteceu hoje aqui não tem nada a ver com o que você falou. É uma decisão nossa! puramente nossa, do programa, não foi tomada por nada o que você disse. Fique tranquila!