MC Guimê e Cara de Sapato são expulsos do BBB 23 após importunação sexual; veja vídeo

Pamela Cadamuro



17/03/2023 | 00:01



MC Guimê e Cara de Sapato foram expulsos ao vivo do BBB 23 na noite desta quinta-feira (16). Eles foram acusados de importunação sexual contra a participante Dania durante a festa da última quarta (15). Ela integra o reality “La Casa de Los Famosos”, no México, e veio ao Brasil para um intercâmbio entre os programas.

Os casos aconteceram durante uma festa para comemorar a liderança de MC Guimê. Com o tema "Funk Ostentação", ele chegou a gravar um clipe durante o evento dentro do programa. Além dos participantes do reality, Dania Mendez também estava na festa, já que participa de um intercâmbio entre a edição brasileira e mexicana. Lá fora, ela participa do "La Casa de Los Famosos". Na ocasião, as câmeras da casa mostraram alguns momentos em que Guimê - que é casado com a cantora Lexa, passa a mão pelas costas e vai além do final da coluna de Dania. Ela chega a afastá-lo, demonstrando não consentir com o gesto. Mais tarde, quando os participantes se preparavam para dormir, o lutador Cara de Sapato abraçou Dania por diversas vezes, até que a beijou mesmo ela negando.

As atitudes dos participantes foram assunto nas redes sociais durante todo o dia. Na edição ao vivo desta noite (16), o apresentador Tadeu Schmidt comunicou a expulsão logo no início do programa. "Não gostamos do que vimos. É preciso tomar cuidado com os limites aqui e fora daqui. Assim, por contrariar as regras do programa, Guimê e Sapato estão eliminados do BBB 23", disse. Antes de anunciar a saída da dupla, Tadeu reiterou que Dania e todas as mulheres merecem respeito.