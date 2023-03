Suárez perde pênalti, mas deixa sua marca e Grêmio avança na Copa do Brasil

16/03/2023 | 22:30



Num duelo à parte com o goleiro Douglas Silva na primeira etapa, com direito a pênalti perdido, o uruguaio Luis Suárez deixou sua marca e ajudou o Grêmio a avançar para a terceira fase da Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira, o time gaúcho superou o Ferroviário-CE por 3 a 0, na Arena do Grêmio, em jogo único da segunda fase da competição. De quebra, o tricolor gaúcho manteve a invencibilidade na temporada e mais de 200 dias sem perder em casa.

O Grêmio já havia garantido R$ 1,4 milhão pela participação, mais R$ 1,7 milhão após eliminar o Campinense-PB. Com a classificação, leva mais R$ 2,1 milhões e acumula R$ 5,2 milhões em premiações da CBF. O Ferroviário deixa a competição com R$ 1,6 milhão nos cofres.

Agora na terceira fase, o Grêmio espera o sorteio da CBF, que ainda não tem data prevista para acontecer. Esta fase contará com clubes que disputam a Libertadores, e, dependendo do sorteio, há chance de ocorrer um Grenal na Copa do Brasil

O Grêmio está invicto na temporada. São 13 partidas, com 11 vitórias e dois empates. Na Arena, o Grêmio não perde desde o dia 26 de agosto de 2022, quando foi derrotado para o Ituano por 1 a 0, pelo Brasileiro da Série B.

O time gaúcho começou a partida de modo frenético e encontrou o goleiro Douglas Dias inspirado. Vina, duas vezes, e Pepê pararam no goleiro cearense. Aos 15 minutos, a arbitragem assinalou pênalti para o Grêmio. Luis Suárez foi para a cobrança e Douglas Silva defendeu, calando a Arena.

Engana-se quem achou que o Ferroviário iria apostar uma postura defensiva de se livrar da bola. Comandado pelo ex-jogador Paulinho Kobayashi, o time cearense não se intimidou e armava bons contra-ataques e por algumas vezes, tirava o sono da defesa gremista.

Na reta final, o Grêmio acelerou mais a partida. Vina rolou para Suárez, que viu o goleiro tirar mais um gol dele. Depois, Cristaldo acertou o travessão e no rebote, Suárez parou em Douglas Dias.

De tanto insistir, o Grêmio enfim venceu o goleiro do Ferroviário. Após falta erguida na área, Bruno Alves subiu mais alto que os defensores e mandou para as redes, aos 46 minutos. Responsável, até então pelo empate, o goleiro Douglas Dias saiu mal no lance.

No segundo tempo, com 10 minutos de bola rolando, Luis Suárez venceu seu duelo contra o goleiro Douglas Dias. A defesa do Ferroviário deu bobeira, o uruguaio roubou a bola, fintou a marcação e bateu rasteiro, no canto esquerdo para ampliar o marcador.

Após bom primeiro tempo dentro da sua proposta de jogo, o Ferroviário não conseguiu repetir a dose na segunda etapa. Vendo o Grêmio jogar com troca de passes e transições rápidas, Ferreirinha anotou o terceiro gol, aos 27 minutos. Cristaldo recebeu em velocidade e finalizou cruzado. No rebote, o jovem atacante não perdoou e mandou para o gol.

Com a vitória encaminhada, o Grêmio tirou o pé. O Ferroviário até ensaiou uma reação, mas Erick Pulga perdeu as duas oportunidades que obteve. Não acelerando o jogo, nem deixando o adversário jogar, o Grêmio controlou a partida até o apito final.

No domingo, o Grêmio volta suas atenções para o Campeonato Gaúcho, onde encara o Ypiranga, no Colosso da Lagoa, às 16h, o Ypiranga que eliminou o Red Bull Bragantino na Copa do Brasil ao vencer por 3 a 1. Já o Ferroviário encara o Fortaleza, na Arena Castelão, no domingo às 18h30, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Cearense. No jogo de ida, a partida acabou empatada por 1 a 1.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 3 X 0 FERROVIÁRIO

GRÊMIO - Adriel; Fábio (Thaciano), Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Carballo, Pepê (Villasanti), Cristaldo (Zinho), Bitello e Vina (Ferreirinha); Luis Suárez (Diego Souza). Técnico: Renato Gaúcho.

FERROVIÁRIO - Douglas Dias; Rodrigo Negueba (Fabão), Roni Lobo, Éder Lima e Mattheus Lima; Lincoln, Vinicius Paulista (Thalison) e Felipe Guedes; Deysinho (Kiuan), Erick Pulga (Thiaguinho) e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi.

GOLS - Bruno Alves, aos 46 minutos do 1º tempo; Luis Suárez, aos 10 e Ferreirinha, aos 27 minutos do 2.º tempo.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (FIFA-RJ).

CARTÕES AMARELOS - Mattheus Silva, Vinicius Paulista e Thalison (Ferroviário); Kannemann (Grêmio).

CARTÕES VERMELHOS - Paulinho Kobayashi (Ferroviário).

RENDA - R$ 1.201.183,00.

PÚBLICO - 28.076 torcedores.

LOCAL - Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS).