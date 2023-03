Sem saber sobre as polêmicas, MC Guimê se declara para Lexa no BBB23

16/03/2023 | 19:10



Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, MC Guimê causou muitas polêmicas na última quarta-feira, dia 15. Sua esposa, Lexa, usou seu Twitter para se pronunciar sobre o ocorrido, e afirmou que vai dar um tempo da web.

Já nesta quinta-feira, dia 16, o funkeiro, que até então era o líder da semana, teve que sair do quarto principal da casa devido à prova nova que será realizada na noite desta quinta-feira, dia 16. Ao sair do quarto, o artista se despediu da foto com a esposa dando vários beijos em sua amada.

Vale lembrar que MC Guimê não sabe que a cantora está mais do que chateada com ele do lado de fora do confinamento por conta das passadas de mão que ele deu na nova integrante da casa, Dania, durante a última festa.

- Te amo, te amo, te amo, declarou Guimê antes de sair do quarto.