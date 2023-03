Maíra Cardi apoia Lexa após polêmica de MC Guimê: Estou junto com ou sem aprovação pública de suas decisões

16/03/2023 | 19:10



Maíra Cardi usou as suas redes sociais para deixar uma mensagem carinhosa para Lexa após as polêmicas de MC Guimê na casa mais vigiada do Brasil!

Madrinha de casamento e grande amiga da cantora, Maíra postou uma foto da cerimônia e deixou claro que sempre estará ao lado de Lexa independente de sua decisão, que não diz respeito a ninguém:

Eu sou madrinha de casamento dela! A gente sonhou juntas, chorou juntas! Pensei em não falar, afinal, somos amigas e o que temos para falar já falamos em off. No fim, o palco as vezes só machuca. Muitas opiniões, palavras duras, tudo machuca. A Lexa foi a peça mais importante do meu acordar em off, e mesmo no olho do furacão, e que furacão, ela nunca deixou de estar comigo independente das minhas escolhas com o que chegava até mim.

Em seguida, ela falou que os problemas das pessoas públicas costumam ser maiores do que as pessoas autônomas:

Um casamento se compõe de tantas coisas além do amor! Os problemas de pessoas públicas é infinitamente maior do que quando não temos fama. Não porque dói mais ou porque erramos mais, mas porque fazemos tudo que todos fazem sobre um grande palco. Ninguém ouve nossos gritos, ninguém enxuga nossas lágrimas, ninguém paga nossas contas, e no fim, só quem sabe de verdade se dá conta ou não é o dono da vida, que por um acaso só se vive uma vez!

Maíra então finalizou:

Resolvi deixar gravado aqui o meu amor eterno por você e dizer que estou junto de pé ou sentada no chão, sorrindo ou chorando. E com ou sem aprovação pública de suas decisões, eu te amo.

Além de Maíra, outras famosas também mandaram recados para Lexa.