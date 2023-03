Homem que ateou fogo em desafeto em Mauá vira réu por homicídio

Heitor Mazzoco



16/03/2023 | 19:00



O juiz da Vara do Júri de Mauá, Marco Mattos Sestini, recebeu a denúncia do Ministério Público e tornou o soldador Celso Edgar da Silva, de 29 anos, réu em ação por homicídio qualificado. Ele responde por um crime que repercutiu em todo País: ateou fogo no marido de uma colega de trabalho após discussões.

“De fato, estão presentes os requisitos necessários para efetivação de tal medida cautelar, isso por conta de haver suficientes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva da prática de crime gravíssimo, conforme o corpo probatório produzido pela autoridade policial até o presente momento”, citou o magistrado. “Frise-se que, segundo relatado, o réu teria agido assim somente por um pequeno problema com o pagamento de seu salário, que já havia sido resolvido. É evidente que, se posto em liberdade, o acusado também poderia encontrar meios para tentar se escusar da responsabilidade criminal."

Celso Edgar da Silva já tinha passagem por outro crime, como o Diário revelou. Ele respondeu por furto de estepe em São Bernardo em 2017. O homem cumpria suspensão condicional e deixou de comparecer em juízo mais de 17 vezes durante o período mais severe da pandemia.

No dia 24 de fevereiro, Fabrício Alves de Araújo, de 45 anos, deixou a mulher no trabalho quando foi surpreendida por Celso, que jogou álcool sobre seu corpo. Posteriomente, Celso correu e foi preso no dia 1º deste mês. O acusado está preso na Cadeia Pública de Santo André.

Em entrevista para Record TV, transmitida no dia 5 último, Celso afirmou que não tinha intenção de matar Fabrício. “Ele já tinha me ameaçado no dia anterior. Eu queria saber o que ele queria comigo. Eu não ia esperar ele me matar”, disse o soldador, ao ser questionado sobre o motivo de se aproximar do carro com produto inflamável. A briga teria começado depois de Celso cobrar a mulher de Fabrício sobre a falta de R$ 150 em seu pagamento. Eles teriam discutido anteriormente por causa do valor.