Rihanna é fotografada exibindo barrigão e usando bolsa de mais de 60 mil reais

16/03/2023 | 18:10



Nesta quinta-feira, dia 16, Rihanna foi flagrada passeando por Los Angeles, nos Estados Unidos, com seu namorado A$AP Rocky. A cantora exibiu seu barrigão e foi clicada por muitos paparazzis. Riri está grávida de seu segundo filho com o cantor.

O casal foi visto saindo de Bottega Louie, um renomado restaurante italiano de LA. Além do barrigão à mostra ter chamado atenção, a cantora estava usando uma bolsa da Louis Vitton, avaliada em mais de 60 mil reais!

Como você acompanhou, Rihanna anunciou sua segunda gravidez durante o show no intervalo do Super Bowl. Enquanto muitos fãs esperavam o anúncio de um álbum novo, a cantora surpreendeu a todos com um bebê à caminho. Que amor, né?