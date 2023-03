EcoRodovias: lucro líquido recorrente no 4º tri vai a R$ 194,5 mi; alta de 180,6%

16/03/2023 | 18:01



A EcoRodovias reportou lucro líquido recorrente de R$ 194,5 milhões no quarto trimestre de 2022, alta de 180,6% em relação a igual intervalo de 2021, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 16. O lucro líquido atribuído aos acionistas controladores alcançou R$ 108,6 milhões de outubro a dezembro, superando os R$ 13 milhões do mesmo período de 2021.

No quarto trimestre de 2022, a EcoRodovias registrou Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 719,2 milhões, alta de 36,8% em relação ao igual período de 2021.

Já o Ebitda ajustado foi de R$ 809,2 milhões, crescimento de 48,6% na mesma base de comparação. A margem Ebitda ajustada no período alcançou 37,6%, queda de 3,3 pontos porcentuais sobre igual intervalo de 2021.

O resultado se deve, "ao crescimento do tráfego de veículos, reajustes das tarifas de pedágio, início da cobrança de pedágio parcial pela EcoRioMinas (três praças em setembro/22) e integral pela Ecovias do Araguaia (nove praças em outubro/22), crescimento das operações do Ecoporto e Ecopátio, assim como, o efeito retroativo em função do atraso do reajuste da Ecosul de 2022 (R$58,1 milhões)", afirma a empresa.

A receita líquida ajustada da EcoRodovias atingiu R$ 1,152 bilhão de outubro a dezembro, alta de 32,1% sobre um ano antes. A dívida líquida chegou a R$ 9,878 bilhões no quarto trimestre de 2022, crescimento de 29,2% com relação ao mesmo período de 2021. Ao fim de 2022, a relação da dívida líquida com o Ebitda ajustado estava em 4,3 vezes, ante um múltiplo de 3,3 registrado no mesmo período de 2021.

Já a dívida bruta atingiu R$ 11,491 bilhões em dezembro de 2022, redução de 4,1% em relação ao terceiro trimestre devido, principalmente, à quitação da 2ª emissão e da 2º série da 6ª emissão de debêntures da EcoRodovias Concessões e Serviços em outubro/22 (R$253,0 milhões) e novembro/22 (R$395,2 milhões), respectivamente.

O saldo de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras de curto e longo prazo totalizou R$1,612 bilhão em dezembro de 2022, redução de R$ 998,6 milhões em relação ao saldo de setembro devido, principalmente, ao pagamento de dívidas e realização de investimentos.

Já os custos operacionais e despesas administrativas totalizaram R$1,287 bilhão no quarto trimestre. Os custos caixa, desconsiderando o custo de construção, provisão para manutenção, depreciação e amortização, atingiram R$ 341,2 milhões no último trimestre de 2022.

O resultado financeiro da companhia foi positivo m R$ 295,9 milhões no quarto trimestre de 2022, ante um resultado positivo de R$ 248,5 milhões, no quarto trimestre de 2021.

No ano passado, a EcoRodovias apresentou lucro líquido recorrente de R$ 322,3 milhões, um recuo de 15,5% na comparação com 2021. O seu Ebitda ajustado ficou em R$ 2,305 bilhão, uma variação negativa de 0,9% ante o ano anterior. Já a receita líquida ajustada cresceu 2,4%, para R$ 3,572 bilhões.