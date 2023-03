Bolsas de NY fecham em alta, diante dos auxílios para bancos afetados

16/03/2023 | 17:31



Os mercados acionários de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 16, recuperando parte das fortes perdas de ontem, com o mercado mais confiante de que a turbulência bancária está sendo controlada, diante dos auxílios para os bancos afetados. Os ganhos se fortaleceram após 11 grandes instituições financeiras confirmarem apoio ao First Republic Bank.

O índice Dow Jones subiu 1,17%, aos 32.247,61 pontos, o S&P 500 avançou 1,76%, aos 3.960,33 pontos e o Nasdaq fechou em alta de 2,48%, aos 11.717,28 pontos.

Na reta final do pregão, um grupo de 11 bancos, incluindo JPMorgan Chase, Citigroup e Bank of American, anunciou que depositará US$ 30 bilhões no First Republic Bank, de forma a garantir a liquidez da instituição. Mais cedo, o First Republic chegou a considerar sua própria venda, em mais um caso de turbulência bancária, o que fez com que suas ações despencassem durante a sessão. Com a notícia do depósito, o banco teve alta de 10,33%, seguido do JPMorgan Chase (+1,94%) e do Citigroup (+1,78%).

Logo após o anúncio da ajuda, o Federal Reserve (Fed), o Tesouro americano e a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC, na sigla em inglês) publicaram um comunicado conjunto sinalizando que o apoio dos bancos aponta para uma resiliência do setor bancário.

Investidores já estavam mais tranquilos em relação ao Credit Suisse, grande drive da turbulência de ontem, após o BC da Suíça oferecer ajuda ao banco suíço noite passada.

Mais cedo, as bolsas chegaram a ser pressionadas com a alta de 50 pontos-base (pb) por parte do Banco Central Europeu (BCE), mas o movimento não se manteve por muito tempo.

Entre outras ações em destaque, a Snap, controladora do Snapchat, teve alta de 7,25%, em meio a ameaças de que o Estados Unidos poderá banir a rede social chinesa TikTok, uma de suas principais concorrentes. Já a Exxon Mobil fechou em baixa de 0,58%, após notícia de que a petroleira está planejando a maior expansão de refinaria nos EUA desde 2012.

O setor de tecnologia também chamou atenção, com a Alphabet fechando em alta de 4,38%, seguida da Microsoft (+4,05%) e da Amazon (+3,99%).