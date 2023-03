CBF fecha parceria para ter jogo da seleção narrado por Galvão Bueno no YouTube

16/03/2023 | 16:47



Fora da Globo desde que seu contrato se encerrou no final do ano passado, Galvão Bueno narrará o primeiro jogo da seleção brasileira em 2023. O narrador fechou uma parceria com a CBF para transmitir o amistoso entre Brasil e Marrocos, no dia 25 de março, por meio do Canal GB, sua nova página no YouTube.

Conforme anunciado pela CBF nesta quinta-feira, Galvão irá narrar o jogo acompanhado por antigos companheiros de Rede Globo. A transmissão terá a participação de nomes como Arnaldo Cézar Coelho, Casagrande e Tino Marcos.

"Vou estar com amigos que, durante os mais de 41 anos da minha história na Globo, fizeram parte do time que me acompanhou", disse Galvão. "Desde o ano passado eu venho dizendo que não estava fechando um livro, mas apenas virando uma página. Sou muito grato a tudo que a Globo me deu e proporcionou. Mas no digital chegou a hora de começar essa nova etapa com a inauguração do meu canal. Nada melhor do que um jogo da seleção para isso", concluiu.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, falou sobre a importância de ter a marcante voz de Galvão narrando jogos da seleção mais uma vez. "Já é uma marca registrada que torna cada lance, cada situação de jogo, ainda mais especial. Estamos muito felizes que Galvão e toda equipe fantástica ao redor dele, repleta de ícones das transmissões esportivas, tenham se reunido novamente nessa primeira partida da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo", acrescentou o presidente da CBF.

Após narrar a eliminação do Brasil para a Croácia, o icônico narrador se despediu da Globo na transmissão da final entre Argentina x França, pela Copa do Mundo do Catar, a sua décima decisão de um Mundial. O jogo marcou a primeira Copa conquistada pelo craque Lionel Messi, após vitória argentina nos pênaltis.

Especulou-se que Galvão renovaria o contrato com a emissora na qual trabalhou por 41 anos, mas a saída definitiva se concretizou. Neste ano, houve um convite para que ele participasse da transmissão da Cazé TV, do influenciador e jornalista Casimiro Miguel, durante o Mundial de Clubes. A proposta, contudo, foi recusada.