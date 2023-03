Gabi Martins abre o coração sobre término de relacionamento: Foram quatro meses muito especiais

16/03/2023 | 16:11



Nesta quinta-feira, dia 16, o relacionamento de Gabi Martins e Lincoln Lau chegou ao fim. Quem anunciou o término foi o gamer por meio dos Stories no Instagram.

Mais tarde, a cantora sertaneja abriu o coração e se manifestou sobre o final do namoro com Lincoln. A ex-BBB compartilhou a declaração no perfil do Twitter:

Em respeito aos meus fãs e todo carinho que nós recebemos comunico o fim do meu relacionamento com Lincoln. Foram quatro meses muito especiais e também momentos de dificuldade como todo relacionamento tem. Obrigado pelo carinho de sempre! Gabriela.

Antes da confirmação de que o casal não estava mais junto, Gabi Martins causou alvoroço na internet ao aparecer usando um relógio que ganhou de presente do ex, Tierry.

Depois de ver os rumores de que tivesse terminado com o gamer, a sertaneja desmentiu os boatos e revelou que não tinha problema usar o relógio. Gabi e Lincoln estavam juntos desde dezembro de 2022, eles se conheceram durante a tradicional Farofa da Gkay.