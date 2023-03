Keyt, irmã de Key, fala sobre a crise entre Lexa e Mc Guimê: Acho pouco

16/03/2023 | 16:10



Haja polêmica envolvendo Mc Guimê e Lexa! Está o maior bafafá depois de o rapaz ter acariciado algumas sisters no BBB. Agora, Keyt Alves, irmã de Key Alves, comentou o assunto e criou mais uma polêmica ao relembrar os posicionamentos da cantora sobre sua irmã.

A gêmea de Key, que está no Big Brother do México, o La Casa de Los Famosos, contou que achou pouco o que aconteceu com Guimê, já que os internautas começaram a cancelar o artista.

Por meio de seus Stories, Keyt se posicionou e surpreendeu o público ao falar que achou pouco o que está rolando na internet, com vários artistas ficando do lado de Lexa e contra Guimê:

Hahaha acho pouco! Na hora de meterem o pau na Key defendendo o bonitão como se ele fosse o bom samaritano, fizeram dizendo que era bem educado... Bela educação passar a mão no bumbum.

Vale lembrar que no reality show o rapper era rival declarado de Key Alves e o amado da jogadora, Gustavo Benedeti. O MC foi o responsável por colocar a dupla no paredão em que cada um deles foi eliminado.