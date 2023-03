Park City Mountain prolonga temporada de inverno até 23 de abril

Redação

Do Rota de Férias



16/03/2023 | 15:55



A cerca de um mês do final previsto para a temporada de neve 2022-2023, Park City Mountain, em Utah, nos Estados Unidos, anunciou que estenderá a operação por mais duas semanas. A novidade permite que visitantes de diversos países aproveitem experiências na neve até 23 de abril deste ano – a data original de encerramento era 9 de abril.

Temporada de inverno em Park City Mountain

A extensão só foi possível graças às precipitações que atingiram um recorde: foram 450 polegadas (cerca de 12 metros) de neve powder até o momento, o que faz desta a temporada mais longa desde 1993.

“Tivemos um inverno com muita neve em Park City e ainda há muito tempo para viajar para a Winter’s Favorite Town. O mês de abril oferece valores mais baixos e pistas menos movimentadas, o que reforça o valor dessa extensão da temporada em Park City Mountain, permitindo que os brasileiros prolonguem suas férias de inverno”, explica Megan Collins, gerente de marketing do Visit Park City para mercados internacionais. O encerramento das operações em Deer Valley Resort segue marcado para 16 de abril.

Se as condições de tempo permanecerem as mesmas, será possível manter a maioria dos teleféricos e pistas em operação nas duas bases – Park City Mountain Village e Canyons Village – até 16 de abril e permitir acesso à encosta fora da área de base de Mountain Village até 23 de abril.

A partir de 2 de abril, os estacionamentos Main, Siler King e First Time não requerem reserva prévia e oferecem gratuidade aos visitantes na base de Mountain Village. O mesmo vale para o estacionamento Cabriolet, na base de Canyons Village.

Ainda estão por vir nesta temporada uma série de eventos festivos para convidados de todas as idades. A Spring Grüv Concert Series traz música ao vivo para Canyons Village todos os sábados, até 8 de abril. O evento é gratuito e aberto à participação de moradores e visitantes de todas as idades. Já o J. Lohr Women in Wine Dinner acontecerá no Legacy Lodge na sexta-feira, 24 de março.

Vale a pena ressaltar que as vendas promocionais do Epic Pass para a temporada 2023-2024 já estão disponíveis.

