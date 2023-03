Nissan Frontier 0 km e mais: leilão online de veículos será realizado hoje

Da Redação

Do 33Giga



16/03/2023 | 15:55



A Copart, de leilões extrajudiciais de veículos, vai ofertar hoje (16) uma Nisssan Frontier 2021/2022, novinha em folha. O veículo tem preço de tabela Fipe em R$ 266.549 e pode ser conferido aqui.

A Nissan Frontier é classificada, para o leilão, como “avaria de transporte”. Nesta categoria são disponibilizados automóveis com pequenos danos causados após a saída da fábrica, durante o itinerário até a rede concessionária.

Alguns modelos zero KM podem ser encontrados modelos até com proteções aplicadas ainda na linha de montagem, caso desse exemplar.

Além do leilão onde estará a Nissan Frontier, a Copart vai promover outras sete sessões nesta semana, realizadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Ceará e Goiás. Ainda hoje, os certames acontecem às 10h no pátio de Itaquaquecetuba (SP), às 13h no pátio de Fortaleza (CE) e às 14h novamente no pátio de Itaquaquecetuba (SP).

Por fim, amanhã (sexta-feira, 17), os leilões serão realizados às 10h no pátio de Osasco (SP), às 12h no pátio de Betim (MG) e às 13h novamente no pátio de Osasco.

Nisssan Frontier: outros modelos

Entre as milhares de oportunidades disponíveis no site da Copart, os consumidores ainda terão a chance de arrematar outros veículos japoneses. É o caso da marca Toyota, com uma Hilux SW4 2018, com tabela Fipe de R$ 269.278, um Corolla 2020/2021, com tabela Fipe de R$ 131.130 e Yaris Sedã 2021/2022, com tabela Fipe de R$ 102.120.

Outro destaque dos leilões nesta semana vai para outros modelos da categoria Picapes Grandes. Haverá um Fiat Toro 2021, com tabela Fipe de R$ 109.967, uma Chevrolet S10 Cabine Dupla 2019/2020, com tabela Fipe de R$ 198.025.

Já entre os modelos de luxo, terão disponíveis um Mercedes Benz classe E 2018, com tabela Fipe de R$ 248.231 e Mercedes Benz classe GLA 2015, com tabela Fipe de R$ 138.841. Além disso, os consumidores também poderão arrematar um Volvo XC40 2018/2019, com tabela Fipe de R$ 164.596, e um BMW série 1 2015, com tabela Fipe de R$ 193.416.

Como participar das sessões

Os leilões organizados pela Copart podem ser acompanhados por participantes residentes em qualquer região do país, independentemente da localidade na qual os veículos estejam armazenados. As salas para que os interessados possam dar os lances ficarão disponíveis 30 minutos antes do início de cada sessão.

Para participar do leilão organizado pela Copart Brasil, basta cadastrar-se no site da empresa, informar a documentação necessária, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência. Podem participar do certame pessoas físicas (maiores de idade) ou jurídicas.