Instagram: 3 sites para baixar fotos da plataforma no PC

O Instagram é conhecido por ser a rede social mais popular do mundo para compartilhamento de fotos. No entanto, apesar de existirem várias ferramentas que permitem salvar mídias dentro da plataforma, ainda não há um recurso para usuários que desejam baixar fotos e vídeos postados no feed do app.

Porém, se você deseja salvar mídias no seu computador de forma prática, existem sites desenvolvidos para tal finalidade. Confira três páginas para baixar fotos e vídeos do Instagram.

O Save Insta é uma opção para quem deseja baixar imagens do Instagram em apenas alguns segundos. A plataforma permite fazer download de carrosséis, vídeos, Stories, Reels e até a foto de perfil do usuário. Para obter o conteúdo desejado, selecione o tipo de arquivo. Em seguida, cole a URL, clique em “Visão” e em “Baixar Imagem”.

Outra opção é o IGram. O site permite fazer o download de vídeos em MP4 e imagens em formato JPG com três opções de qualidade. Além disso, possibilita que os posts em carrossel sejam baixados separadamente. Para realizar o procedimento, basta acessar o site e colar o link na barra principal. Pronto! Em questão de segundos, você será direcionado para uma página e poderá salvar os arquivos.

Reels.com é um site completo que oferece downloads gratuitos e intuitivos de imagens e vídeos. O diferencial da plataforma é poder baixar mídias de destaques e fotos de perfil, além de conteúdos de usuários privados na rede social. Para fazer o download do arquivo escolhido, você deve colocar o @ do perfil ou a URL da publicação.