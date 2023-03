Mormaii: smartwatch com GPS chega ao mercado

Da Redação

Do 33Giga



16/03/2023 | 15:55



A Mormaii, depois de apresentar o relógio inteligente Life, com uma série de recursos de saúde e bem-estar, agora inclui novas funcionalidades do gadget. O smartwatch ganha GPS, previsão do tempo, reconhecimento automático de atividade e novos mostradores disponíveis (e pode ser encontrado aqui, por a partir de R$ 700).

O produto possui um design quadrado com quinas arredondadas, a pulseira é de borracha, e o relógio é disponibilizado nas cores preto e rosa. O novo Mormaii Life GPS traz um conjunto de oito mostradores personalizáveis, que podem mostrar informações como quantidade de passos diários, calorias, distância percorrida e tempo.

Os Mormaii Life GPS vão além do condicionamento físico – ele tem funções comuns para dispositivos desse tipo. Mostram notificações de ligação, mensagens e redes sociais, cronômetro, temporizador, despertador, controles de música e um modo para encontrar celulares perdidos por meio de um aviso sonoro.

Uma peça de design prático que faz toda a diferença na composição de looks para o dia a dia, o novo Mormaii Life GPS monitora toda sua rotina diária, tornando-se um equipamento indispensável para aqueles que desejam se manter conectado e em movimento, de uma forma mais saudável.