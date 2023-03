HUAWEI FreeBuds 5i: fone Bluetooth chega por R$ 499; veja detalhes

Da Redação

A Huawei anunciou que o lançamento de seu novo fone sem fio, o HUAWEI FreeBuds 5i, está previsto para dia 20 de março. O modelo, que sai por R$ 499 – tem certificação Hi-Res de áudio de alta resolução, 3 modos de cancelamento ativo de ruído (ANC), design ergonômico, bateria duradoura e suporta conexão de até dois dispositivos simultaneamente, oferecendo uma experiência de uso confortável e inteligente.

O estojo de carregamento do HUAWEI FreeBuds 5i é mais compacto do que a versão anterior. Ele tem um formato de seixo com superfície texturizada por meio de técnicas de revestimento a jato de tinta, nas cores Isle Blue (Azul), Nebula Black (Preta) e Ceramic White (Branca).

O HUAWEI FreeBuds 5i pesa cerca de 5g e tem 29 mm. O fone foi encurtado em 7 mm em comparação com o FreeBuds 4i com o intuito de torná-los mais adaptáveis ao canal auditivo de cada ouvinte, permitindo um ajuste mais confortável.

O HUAWEI FreeBuds 5i oferece experiência musical de alta resolução, com certificação Hi-Res Audio Wireless (Hi-Res), exigente padrão de qualidade que reconhece dispositivos capazes de reproduzir som acima de 40 kHz. O fone utiliza um hardware poderoso, algoritmos inteligentes e codec de áudio LDAC HD2, garantindo que o áudio original seja reproduzido fielmente o tempo todo.

O HUAWEI FreeBuds 5i também fornece o recurso Multi-EQ, permitindo que os ouvintes ajustem os efeitos de áudio ao escolher entre o modo padrão, ampliação de graves ou ampliação de agudos. As opções de personalização resultam em uma experiência de audição única e mais apta a atender cada gosto individual.

Para manter o áudio limpo e cristalino, com interferência mínima de barulhos externos, o HUAWEI FreeBuds 5i vem com tecnologia híbrida de cancelamento de ruído que vai além do design intra-auricular que ajuda a bloquear passivamente os ruídos de alta frequência.

Equipado com ANC de microfone duplo e tecnologia híbrida de cancelamento de ruído, o fone não apenas detecta os sons externos, mas também capta o ruído extra dentro do canal auditivo, proporcionando uma profundidade ANC máxima de até 42dB3.

Ao usar seu HUAWEI FreeBuds 5i, o usuário poderá escolher entre os 3 modos de cancelamento de ruído Ultra, Geral e Aconchegante, para se adaptar à necessidade de cada situação onde quer que esteja, seja em um aeroporto movimentado, transporte público, restaurante, no escritório ou no silêncio da própria casa.

Somado a isso, o recurso de correspondência adaptativa da orelha (AEM) analisa o canal auditivo e status de uso, selecionando um conjunto de parâmetros de cancelamento de ruído que seja mais apropriado para cada usuário e situação, proporcionando um desempenho consistente e imersivo independente do cenário de uso.

Além disso, para proporcionar ligações telefônicas claras em qualquer lugar, o HUAWEI FreeBuds 5i distingue e aprimora a voz do usuário devido ao algoritmo de rede neural.

O HUAWEI FreeBuds 5i traz versatilidade com recursos inteligentes, bateria de longa duração e resistência à água classe IP544, oferecendo entretenimento por meio de uma experiência inteligente e intuitiva.

HUAWEI FreeBuds 5i: detalhes

Fornecendo até 28 horas de duração da bateria junto do estojo de carregamento e até 7 horas e meia de reprodução contínua dependendo do uso, o fone ainda conta com função de carregamento rápido, suportando até 4 horas de reprodução de áudio com apenas 15 minutos de carga5 para que os usuários não precisem se preocupar com a necessidade de carregar os fones constantemente.

Graças à sua capacidade de estabelecer conexões com dois dispositivos simultaneamente – um dos destaques do lançamento –, os usuários conseguem se conectar com diferentes dispositivos inteligentes (smartphone, tablet, PC, smartwatches, etc) e sistemas operacionais (Android, IOS e Windows) ao mesmo tempo, podendo ser dois dispositivos da mesma categoria ou um de cada.

Dando preferência máxima à ligações, o HUAWEI FreeBuds 5i muda para o celular assim que ele recebe alguma chamada, mesmo que o outro dispositivo esteja reproduzindo áudio. O usuário também pode escolher manualmente e definir preferências pelo aplicativo HUAWEI AI Life.