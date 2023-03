Tinder: app agora tem opções como não-monogamia, aberto a tudo, curto explorar e mais

Da Redação

Do 33Giga



16/03/2023



O Tinder, o aplicativo de namoro mais popular do mundo, anunciou hoje (16) novos recursos. Entre os principais, destacam-se Tipo de Relacionamento, Pronomes e atualizações para a ferramenta Intenção com o objetivo de fortalecer conexões autênticas e honestas.

Pesquisa recente do Tinder revelou que 73% dos jovens solteiros de todos os gêneros dizem que estão procurando alguém que seja claro sobre o que deseja. Os membros do app estão mostrando o quanto valorizam ser intencionais, autênticos e honestos com os tipos de informações que incluem em seus perfis do app.

“O termo compromisso não tem apenas um significado para esta nova geração”, diz Kyle Miller, vice-presidente de produtos do Tinder. “Nos últimos três meses, a maioria dos membros do Tinder adicionou Intenção ao seu perfil, fazendo desta a informação mais popular no Tinder (com base na adesão).”

Os usuários estão explorando uma gama de possibilidades – desde a monogamia, passando pelo status de ficante e até amizade. “É é muito importante para eles serem abertos e transparentes sobre o que estão procurando, então estamos facilitando para que possam fazer isso com recursos como Tipo de Relacionamento e Intenção”, completa Kyle.

Veja as novidades do app a seguir.

Tipo de Relacionamento

Os membros do Tinder agora podem indicar em que tipo de relacionamento estão interessados ao editar seu perfil: monogamia, não-monogamia, aberto(a) a tudo, curto explorar e não-monogamia ética.

Enquanto 52% da Geração Z preferem relacionamentos monogâmicos, 41% deles estão abertos ou buscam relacionamentos não monogâmicos, sendo relacionamentos abertos (36%) e poliamor (26%) os mais populares tipos de relacionamento não monogâmico.

Pronomes

A comunidade LGBTQIA+ é o grupo que mais cresce no Tinder e, de acordo com uma pesquisa recente feita com jovens de 18 a 25 anos, 33% concordam que sua sexualidade é mais fluida e 29% dizem que sua identidade de gênero se tornou mais fluida nos últimos 3 anos.

Para ajudar todos a compartilharem sua identidade autêntica, os membros do app podem escolher até quatro pronomes para exibir em seu perfil em uma lista de mais de 15 opções, além de sua orientação sexual e identidade de gênero.

Intenção

Uma atualização da ferramenta Intenção, que dá um selo para os perfis dos membros que compartilham explicitamente o quê estão procurando no Tinder:

Um relacionamento sério 💘;

Algo sério, mas vamos ver… 😍;

Nada sério, mas depende… 🥂;

Algo casual 🎉;

Novas amizades 👋;

e Ainda não sei 🤔.

40% dos membros do Tinder que usam este recurso para sinalizar o que buscam no aplicativo dizem que estão procurando um relacionamento de longo prazo, contra 13% que procuram uma conexão de curto prazo.