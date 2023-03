ROKR 500 e ROKR 800: caixas de som Bluetooth da Motorola chegam ao Brasil

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



16/03/2023 | 15:55



Motorola e Up Imports anunciam a chegada de duas caixas de som Bluetooth ao Brasil. Disponíveis na loja online da marca, a ROKR 500 será comercializada pelo valor de R$ 499. Já a ROKR 800 poderá ser encontrada por R$ 1.499.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

A caixa de som Bluetooth ROKR 500 é uma soundbox wireless com speakers de 5W e certificação IPX61 de resistência à água. Tem design elegante e compacto, com tecido macio ao toque, e permite carregamento sem fio por indução de 10W para smartphones e acessórios compatíveis. O carregamento contempla todos os dispositivos que suportam a tecnologia Qi e inclui porta USB-C para carregar outro aparelho simultaneamente.

Sua bateria dura até 15 horas de música e a caixa permite que o usuário atenda ligações. O subwoofer integrado potencializa os graves das músicas e, por meio de sua conectividade Bluetooth, a ROKR 500 tem compartilhamento simultâneo via Smart True Wireless Link, que permite que duas caixas se conectem ao mesmo smartphone para reproduzir som estéreo.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Já a caixa de som Bluetooth ROKR 800 é um poderoso alto-falante de 40W com subwoofer para graves poderosos e certificação IPX43 de resistência à água. Apresenta cinco modos pré-configurados (flat, rock, pop, classic e jazz) e suas lâmpadas LED multicoloridas animam qualquer festa por até 20 horas. A party speaker já vem com rádio FM e possui portas USB e AUX de 3,5 mm, compatível com microfones de karaokê e instrumentos musicais.

“Vemos um potencial imenso no mercado de áudio brasileiro e é certamente algo que queremos explorar com toda a expertise tecnológica e inovadora da Motorola, trazendo produtos para diversas situações, desde o uso em casa ou escritório, como em festas e ambientes ao ar livre, por causa da sua certificação à prova d’água”, afirma Filadelfo Costa, diretor de vendas da Motorola. “Chamamos essa linha de ROKR pois queríamos homenagear uma icônica família de celulares da marca e o nome combina demais com a potência sonora dessas caixas.”