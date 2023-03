Polêmica! Affair de Dania Mendez lamenta ao ver cenas da sister com Cara de Sapato

16/03/2023 | 15:10



Dania Mendez entrou no Big Brother Brasil na última quarta-feira, dia 15, e já rendeu muitas polêmicas. No México, os participantes do La Casa De Los Famosos, programa do qual ela veio, puderam dar uma espiadinha em trechos da festa do BBB23.

Arturo Carmona, que estava vivendo um affair com Dania na casa mexicana, decidiu matar um pouco da saudade da amada, mas acabou ficando decepcionado. O brother viu a influencer no colo de Cara de Sapato, e lamentou após ver a cena.

Por mais que muitos internautas tenham se sensibilizado com Arturo, também houve quem classificou o participante como abusivo no relacionamento com Dania, com altos e baixos dentro do programa.

Key Alves, que agora está na casa mais vigiada do México, opinou sobre a cena que viu junto com Arturo.

- Se a minha namorada senta no colo de um cara, você me desculpe, mas ela vai voltar para o México sozinha. Eu não ia gostar de ver. É muito pesado. É a mesma coisa se eu estivesse com o caubói lá no Brasil, viesse pra cá e ficasse de graça com um de vocês. Imagine como ele ficaria lá? Horrível.