Brian Cox, ator escocês, alega que Meghan Markle sabia no que estava se metendo ao se casar com Príncipe Harry

16/03/2023 | 15:10



Ele hablou mesmo! Segundo informações do Page Six Brian Cox concedeu uma entrevista ao Haute Living New York em que compartilhou opiniões bem sinceras sobre Meghan Markle e a família real. O ator escocês acredita que a esposa de Príncipe Harry sabia no que estava se metendo ao se casar com o filho caçula de Rei Charles III.

O astro de Succession ainda alegou que a duquesa de Sussex claramente tinha ambições de se juntar à família real britânica.

- Os sonhos de infância de se casar com o Príncipe Encantado e todas essas m****s que vemos como fantasia que poderiam ser nossas vidas em nossos sonhos.

Brian não parou por aí e disparou que Meghan não deveria ter ficado surpresa com o drama surgido após anunciar sua saída da realeza ao lado de Harry.

- Você não pode entrar em um sistema onde alguém já foi treinado para se comportar de uma certa maneira e esperar que eles se isolem. Quero dizer, ela sabia no que estava se metendo.

O ator também acredita que o Reino Unido devia abandonar o sistema real.

- Na minha opinião, não deveríamos ter uma monarquia. Não é viável, não faz sentido. F***-se.