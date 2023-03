Zé Rafael vê Ituano em evolução, mas prevê grande jogo do Palmeiras no domingo

16/03/2023 | 14:37



Há tempos o Palmeiras não contava com semanas inteiras para treinos e adaptações. Abel Ferreira vem aproveitando os últimos dias para ajustar muita coisa que gostaria na equipe, mas que pela sequência de jogos era impedido. O trabalho benfeito da semana arranca elogios do meio-campista Zé Rafael. O jogador prega respeito e atenção ao Ituano, em sua visão em evolução, mas prevê uma grande apresentação no domingo, em duelo das semifinais do Paulistão.

"Todo jogo de Campeonato Paulista, independentemente do adversário, é difícil. Os rivais vêm com uma motivação muito grande. A equipe do Ituano vem evoluindo, então temos de ter muito cuidado e respeito", diz Zé Rafael. "Que a gente possa fazer um grande jogo e sair classificados", afirma o jogador, acreditando na força da torcida, que deve lotar o Allianz Parque para empurrar o time.

"A gente sabe o quanto os torcedores são importantes para nós, o quanto eles nos motivam e nos apoiam dentro de campo. A gente espera que domingo, com o Allianz Parque lotado novamente, a gente possa juntar a motivação deles com uma grande partida dentro de campo e que possamos nos garantir para mais uma final."

Atual campeão, o Palmeiras deveu futebol em alguns jogos de 2023 e os treinos da semana podem servir para a volta do futebol envolvente e poderoso apresentado na conquista do Brasileirão de 2022, no qual ganhou com folga na frente.

"É bom a gente ter este tempo para trabalhar. Este mês está um pouco mais tranquilo, então a gente pode evoluir em muita coisa nas partes física, técnica e tática. São semanas que temos para nos prepararmos bem pensando no ano longo e produtivo que teremos", enfatiza Zé Rafael. "No próximo mês, já teremos nove jogos, não vamos conseguir nos preparar tanto como agora. Para nós, cada semana é uma semana decisiva e estamos trabalhando da melhor forma possível."

Por fim, o jogador celebrou a boa entrada de Bruno Tabata nas quartas diante do São Bernardo - deu a assistência para o gol de Rony no triunfo por 1 a 0. "Ficamos felizes pelo Tabata. É um menino que trabalha bem desde que chegou, vinha esperando oportunidades e vem em uma crescente. Fez um grande jogo contra o São Bernardo e esperamos que ele continue nos ajudando", espera Zé Rafael. "São características diferentes das do Giovani e do Endrick. Ele é um construtor de jogadas com dribles e que vem mais pelo meio. E isso acaba abrindo mais espaço para o Gabriel (Menino) e para o nosso lateral, que consegue fazer mais ultrapassagens."