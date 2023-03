Equipe de Cara de Sapato se pronuncia após polêmicas do brother na festa do líder do BBB23

16/03/2023 | 13:10



O assunto do dia é só um: o comportamento de MC Guimê e Antônio Cara de Sapato na última festa do líder do BBB23. O brother está sendo criticado na web por ter, supostamente, forçado um beijo com Dania, a participante mexicana que está fazendo intercâmbio no programa.

Durante a madrugada, Sapato deu um selinho na sister e depois foi visto jogando um edredom em cima dela. Toda a situação, causou muito desconforto nos internautas, que logo subiram hashtags com as palavras assédio, assediador e expulsão. Alguns inclusive, chegaram a apontar que o lutador teria usado golpes de jiu-jítsu para imobilizar a sister.

Frente a situação, a equipe de Antonio se pronunciou em suas redes sociais com o seguinte comunicado:

Sabemos que certas atitudes não podem acontecer nem por brincadeira. Por isso, nossas sinceras desculpas à Dania e sua família pelos acontecimentos. Quando sair da casa e ver essas imagens, Sapato vai precisar entender o que aconteceu, rever comportamentos, se desculpar e aprender que há limites que não podem ser ultrapassados.