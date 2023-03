Famosos mandam mensagens de carinho para Lexa após polêmicas de Mc Guimê no BBB23

16/03/2023 | 13:10



Como você vem acompanhando, a festa do líder Guimê no BBB23 que aconteceu na noite da última quarta-feira, dia 15, está dando o que falar até agora. Tudo porque o funkeiro foi visto passando a mão no bumbum da nova integrante da casa - Dania - e estava todo soltindo com ela.

Só que é importante lembrar que o Mc Guimê é casado com Lexa - que estava fazendo a maior campanha para ele fora do confinamento - e infelizmente teve que ver o posicionamento do marido em rede nacional.

Durante a madrugada, a cantora até comentou que estava estranhando tudo aquilo e que iria pensar um pouco, e ficar mais quietinha no canto dela. Mas na manhã desta quinta-feira, dia 16, Lexa voltou até as redes sociais e desabafou sobre o assunto.

Alguns famosos acabaram apoiando a atitude de Lexa e até comentaram em sua publicação, como:

Lexa, você é tão maravilhosa. Muito amada e merece ser muito feliz. Eu tô aqui na sua torcida sempre, disse Sabrina Sato.

Te amo. Se cuida, sim! Você só merece amor!, comentou Paulo Vieira.

Sempre por aqui, amiga! Você é gigante. Te amamos!, contou Lore Improta.

Estamos com você, irmã!! Você é luz, você é linda por dentro e fora, você é gigante. Que saudades de ver você sorrindo, fazendo todos felizes ao seu redor. Te amo!, disse Gabi Lopes.