Tina, ex-BBB23, revela que quase ficou cega após usar pomada capilar com venda proibida

16/03/2023 | 13:10



Perigo! Tina Calamba usou as redes sociais para deixar um aviso super importante para os seguidores. Acontece que a ex-BBB usou uma pomada capilar modeladora enquanto fazia um penteado para participar de um evento, mas as coisas ficaram complicadas quando ela começou a sentir os olhos arderem.

- Eu passei por uma experiência bem terrível há três dias, ainda estou de repouso. Eu tive um incidente sobre um produto, a pomada capilar, eu usei esse produto [...] Me trouxe alguns danos colaterais. Eu tive no hospital, eu tive as duas córneas das vistas queimadas por causa desse produto.

Na sequência, a influenciadora conta que depois do que aconteceu, ela encontrou informações de que situações parecidas aconteceram com outras mulheres na época do Carnaval e por isso algumas pomadas modeladoras foram proibidas de serem vendidas pela Anvisa, mas ela não sabia sobre pois ainda estava confinada no BBB23.

- Minha prima me acompanhou no hospital. Primeiro pensei em chamar um Uber para ir ao hospital, porque eu chorava sem querer chorar, principalmente no olho direito. Cinco minutos depois eu já não estava vendo nada, estava sentindo que precisava confiar meus olhos a outra pessoa e foi bem complicado. Consegui chegar ao hospital, fui atendida e não tinha muita gente. [...] Nem precisei falar o nome da pomada por causa dos casos que já aconteceram, tomei medicação na veia, não tinha febre nem nada.

Tina contou que os seus olhos ficaram bastante vermelhos e irritados, mas agora ela já está melhor e repousando e usando medicação para que possa voltar o mais rápido possível para a sua rotina maluca após a saída do BBB23.