Irmão de Dania Mendez detona MC Guimê após caso de assédio sexual no BBB23

16/03/2023 | 12:11



Fogo no parquinho! Ao que parece não foi só Lexa que ficou chateada com o comportamento do marido no BBB23. Na última quarta-feira, dia 15, logo depois que MC Guimê assediou sexualmente Dania Mendez, ao passar a mão em seu bumbum durante a festa do líder, o irmão da mexicana se pronunciou.

Mendez está passando uma temporada na casa mais vigiada do Brasil por conta do plano de Boninho de realizar um intercâmbio entre o BBB e o reality La Casa de Los Famosos. Contudo, sua participação causou revolta na web pelo comportamento dos brothers: Guimê alisou o corpo de Dania, enquanto Cara de Sapato a deixou desconfortável tentando beijá-la.

De acordo com a Vogue, Julio Hernandez detonou o marido de Lexa nos Stories.

Qual o problema dele? É o típico homem que abusa da simpatia e boas vibrações de uma mulher. Que bom que ela o parou e esclareceu a amizade, escreveu.

Vale lembrar que Lexa também desabafou sobre o assunto:

Eu sei a mulher incrível que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas? Quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar? Não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer. Vou descansar, amanhã é um novo dia. Eu não estou bem... Preciso de um tempo pra mim. Até logo? Não sei quando voltarei por aqui.