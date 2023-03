Após procedimento, Maria Guilhermina é internada e esposa de Juliano Cazarré pede orações

16/03/2023 | 12:11



Letícia e Juliano Cazarré estão passando por uma nova fase no tratamento da filha, Maria Guilhermina. Na última quarta-feira, dia 15, a pequena foi levada ao hospital para fazer a troca de sua cânula da traqueostomia.

Ao falar sobre o procedimento, a mamãe coruja explicou:

Maria Guilhermina internou para trocar a cânula de traqueostomia e ganhar, finalmente, um boton na barriguinha. Vai se livrar da sonda de gastrostomia.

Mais tarde, Letícia postou uma série de cliques da pequena já no hospital e pediu que os seguidores orassem por ela. Vale lembrar que Maria foi diagnosticada com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia rara. Por isso, ela passou cerca de sete meses internada, até poder continuar com o tratamento em casa.

Amigos, é hora de Maria Guilhermina botar esse Brasil pra rezar de novo. Fizemos os procedimentos, deu tudo certo, mas, como sempre, ela sentiu um pouco e vamos ficar internadas até melhorar. Se deus quiser vamos pra casa amanhã (quinta). Conto com as orações de todos vocês, escreveu a esposa de Cazarré.

Maria Guilhermina é a quinta filha de Juliano e Letícia. Além da pequena, eles também são pais de: Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena.