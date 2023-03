Gisele Bündchen publica foto com legenda enigmática após ser flagrada com suposto affair

16/03/2023 | 12:11



Gisele Bündchen deixou seus fãs ouriçados depois de aparecer ao lado de um suposto affair na Costa Rica. O homem em questão se chama Joaquim Valente, tem 34 anos de idade e é instrutor de jiu-jutsu dos filhos da top model. Vale lembrar que Vivian e Benjamin recebem aulas em casa e têm um time de profissionais que os acompanham nas viagens - tudo para se certificar de que as crianças tenham a educação completa.

Na última quarta-feira, dia 15, a modelo decidiu compartilhar nas redes sociais uma selfie junto a uma legenda que fez seus fãs ficarem pensativos. No Instagram, Gisele publicou:

Tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade.

Apesar dos rumores que rondaram a internet na última segunda-feira, dia 13, uma fonte revelou à revista People que os dois são apenas amigos e têm um convívio estritamente profissional, já que Joaquim seria professor dos filhos da modelo.

- Gisele adora e confia [em Joaquim] e passa muito tempo com ele, mas não acho que seja um cenário de namoro tradicional. Eles têm um relacionamento pessoal profundo e ele é um professor para ela e para as crianças. Se isso vai ou não se tornar mais do que isso, está na mesa, revelou a fonte.

Na sequência, a fonte ainda falou sobre o futuro da carreira da modelo e revelou que Bündchen está animada para voltar a trabalhar nos próximos meses.