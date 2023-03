Charge do dia

Seri



16/03/2023 | 11:34



O Procon Santo André consolidou seu balanço anual e o ranking municipal de reclamações de 2022. O órgão de defesa do consumidor realizou 16.066 atendimentos no ano passado, entre consultas, orientações, cartas de informações e reclamações.Pelo terceiro ano consecutivo, a Enel liderou o número de reclamações. A segunda colocada no ranking foi a Sabesp, seguida da Claro.