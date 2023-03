Após polêmica de MC Guimê, mãe de Lexa embarca em avião: Estarei com a minha filhinha

16/03/2023 | 11:11



MC Guimê foi acusado de assédio por ser flagrado acariciando as costas de Dania Mendez e acabar encostando a mão no bumbum da participante que veio do intercâmbio com o México. Após a polêmica, Lexa chegou a fazer um desabafo nas redes sociais. Diante da situação, a mãe da cantora decidiu embarcar em um avião e encontrar a filha.

No aeroporto, Darlin Ferrattry publicou um Stories no Instagram com a foto de uma aeronave e escreveu:

Pegando o primeiro voo. Já já estarei com a minha filhinha.

Na última quarta-feira, dia 15, a matriarca estava publicando uma série de fotos e vídeos em comemoração à festa do líder de MC Guimê. Darlin mostrou um registro do genro olhando as fotos com Lexa no quarto e escreveu:

Genro maravilhoso! Matrimônio é sagrado.

Em seguida, compartilhou momentos da festa e celebrou:

Linda sua festa, meu genro! Te amamos. Se divirta muito que a gente vai passar a noite acordado curtindo com você!! Lexa já não dorme mesmo desde o dia que você entrou no BBB. Essa te ama muito mesmo.

Além disso, internautas notaram que Lexa alterou as redes sociais para retirar a hashtag e o emoji que estava usando em apoio à participação do marido no BBB23 após a polêmica.