Escritor real revela que Príncipe William e Kate Middleton têm brigas terríveis onde jogam coisas um no outro

16/03/2023 | 11:10



Nem tudo são rosas! Segundo o escritor real Tom Quinn, Príncipe William e Kate Middleton aparentam serem sempre calmos, mas enfrentam muitas brigas como casal. O duque e a duquesa de Gales chegam a travar discussões acaloradas em que jogam objetos no outro, segundo contado no Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family, divulgado pela Fox News.

Um ex-funcionário do palácio que conheceu a princesa de Gales teria afirmado a Quinn que Kate se refere a William como bebê, enquanto ele a chama de Babykins e DoD, versão encurtada de Duquesa de Doolittle. O último apelido seria uma pegada gentil após Middleton ser anteriormente criticado pela Rainha Elizabeth II por não ter uma carreira em tempo integral antes de o casal se casar em 2011. Segundo boatos, o filho do Rei Charles III se preocupa com a juba de cabelo sem fim da amada, o que a leva a chamá-lo de careca como brincadeira.

Outro informante revelou que quando William está zangado com sua esposa, ele a chama de querida com sinais de aborrecimento no tom de voz.

Kate é muito calma. William é um pouco cabeça-quente. Vemos um exemplo disso no livro de Harry... Mas Kate é muito cabeça-dura.

Middleton é descrita no livro como dotada de uma calma budista, mas isso não significa que ela não entra em discussões com o amado.

É claro que, em particular, William e Kate, como todos os casais, brigam, discutem, gritam um com o outro e dizem coisas desagradáveis um para o outro, mas Kate é uma apaziguadora por instinto e William sempre cede, já que ele teve emoções mais do que suficientes. turbulência, divórcio e ruptura quando criança. Ele odeia confrontos.

Tom então revela que as brigas entre William e Kate podem ficar intensas:

Alguém no palácio me contou sobre os apelidos que eles têm um para o outro. Mas nem tudo é doçura. Eles têm brigas terríveis onde jogam coisas um no outro. Kate pode parecer uma pessoa muito calma, e William também. Mas nem sempre é verdade. Porque o grande estresse para William e Kate é que eles 'estão constantemente cercados por [assessores do palácio]. É como um romance de Jane Austen.

O escritor ainda revela que o o duque e a duquesa de Gales quer parecer o casal perfeito que todos deveriam tentar imitar.

Ela disse: Como qualquer outro casal, temos dias em que estamos muito, muito zangados um com o outro, ou dias em que não nos falamos. Eles querem ser vistos como um casal comum. com o mesmo estresse de ter filhos, trabalho e tudo mais que a vida traz.