Confinada em La Casa de Los Famosos, Key Alves revela que levou cueca de Gustavo: Ele é meu noivo

16/03/2023 | 11:10



Key Alves mal chegou no México e já está causando burburinho! Isso porque, na última quarta-feira, dia 15, a jogadora de vôlei entrou no La Casa de Los Famoso e surpreendeu os participantes ao dizer que tinha levado a cueca de Gustavo.

A participação da brasileira faz parte do plano de Boninho de realizar um intercâmbio entre o BBB e o reality mexicano. Enquanto a ex-sister precisa se arriscar no espanhol por lá, Dania Mendez aterrissou na casa mais vigiada do Brasil. Logo depois de Key conhecer os brothers, ela contou sobre a sua relação com Gustavo, que começou dentro do BBB23, e avisou:

- Quando ele saiu [do programa], todo mundo me odiou sem eu fazer nada. Ele é meu marido. Eu sou apaixonada por ele. No Brasil, temos muitos fãs de nós dois. Não podemos sair na rua, porque as pessoas vêm pra cima da gente. Quando ele saiu, ele deixou uma cueca dele, eu dormia com a cueca dele. Eu até trouxe pra cá. [...] O Brasil ama esse reality show, muito! É mais que futebol. As pessoas amam aquilo, assistem todos os dias, convidam amigos para assistir todos os dias.

Inclusive, ela ainda entregou que seus pais já conheceram Gustavo.

- Ele [meu pai] adorou o Cowboy. Eles são muito parecidos.

Em seguida, a atleta foi explorar os cômodos da casa e, aos poucos, foi percebendo que os costumes mexicanos são bem diferentes dos brasileiros.

- O banho é com roupa?, ela questionou.

Os participantes então contaram que, na verdade, o banheiro lá é privado. Sendo assim, eles se banhavam como vieram ao mundo.

- Vocês tomam banho pelados? Eu vou de calcinha, exclamou Key.