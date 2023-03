BC altera o horário de publicação das Notas Econômico-Financeiras para as 8h30

16/03/2023 | 10:39



O Banco Central informou nesta quinta-feira, 16, que o horário de divulgação das Notas Econômico-Financeiras mensais com as estatísticas do Setor Externo, Monetárias e Crédito, e além dos dados Fiscais do Setor Público Consolidado mudará de 9h30 para 8h30.

"Com essa medida, as referidas notas passarão a ser divulgadas antes da abertura dos mercados locais, prática adotada por outros órgãos. Esse novo horário entrará em vigor a partir das publicações deste mês de março", alegou o BC.

Com isso, as entrevistas coletivas para o detalhamento dos dados também serão antecipadas, de 11 horas para as 10h30.

Neste mês, os dados do Setor Externo serão publicados no dia 27, as estatísticas Monetárias e de Crédito no dia 29, e os dados Fiscais no dia 31.