Participante mexicana movimenta a casa e vai para debaixo do edredom com Cara de Sapato. Veja o que rolou na madrugada do BBB23

16/03/2023 | 10:10



Eita que a madrugada foi agitada na casa do BBB23. Os brothers curtiram, e muito, a festa do líder de MC Guimê, mas, no final da noite, acabaram dando o que falar nas redes sociais - principalmente o anfitrião da noite. O cantor bebeu demais e acariciou Dania, a participante que veio do intercâmbio com o México.

A situação causou o maior auê do lado de fora da casa, e teve internauta pedindo até mesmo a expulsão do cantor. Enquanto isso, Lexa, esposa de Guimê, declarou estar abalada com as cenas e preferiu se afastar por um tempo do Twitter. Eita!

E olha que Dania não mexeu apenas com a cabeça do MC. Cara de Sapato também ficou caidinho pela sister e passou a noite grudadinho nela. Os dois até chegaram a dançar forró juntos.

- Você tem ritmo, você dança bem. Não gosto de alguém que não dance, elogiou a moça.

- Gosto muito de música de Carnaval e de forró. Gosto de dançar um pouco, respondeu ele.

E não é que o beijo veio? Durante a madrugada, no Quarto Fundo do Mar, os dois trocaram um selinho

E não é que os dois até para debaixo do edredom?

Gabriel e Bruna Griphao

Novo casal na área? Acho que não! Gabriel Santana nunca escondeu que sentia atração por Bruna Griphao e na madrugada desta quinta-feira decidiu se declarar para a sister. A questão é que a conversa não saiu muito bem como o brother esperava.

O ator começou a conversa dizendo estar cansado de fingir que não sente nada por Bruna. Então, ela respondeu:

- Por você eu tenho um carinho muito singular. Mas você também sabe tudo que eu vivi aqui.

- Bruninha?, disse ele

- Gabriel. C*****o, Gabriel.

- Eu só cansei de fingir para mim que eu não sinto isso, disse ele.

Eita!