Taxas de juros rondam estabilidade antes de BCE e leilão do Tesouro

16/03/2023 | 09:42



Após caírem na quarta-feira, 15, os juros rondam a estabilidade na manhã desta quinta-feira, 16, com investidor atento à decisão do Banco Central Europeu (BCE) e ao leilão do Tesouro de LTN e NTN-F, num dia de agenda mais fraca. O mercado financeiro segue na expectativa com o arcabouço fiscal, que deve ser detalhado na sexta-feira pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para que depois a regra seja incluída no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO).

Às 9h26, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 12,08%, de 12,06%, e o para janeiro de 2027 marcava 12,53%, de 12,52% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2029 estava em 12,97%, de 12,98%. Na ponta curta, o DI para janeiro de 2024 exibia taxa de 12,95%, de 12,96% no ajuste de ontem.