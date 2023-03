Simone Mendes dá pitaco no relacionamento de Maiara e Fernando Zor: Precisa de ajustezinhos

16/03/2023 | 09:10



Não é de hoje que Maiara e Fernando Zor são conhecidos por serem um casal ioiô. Isso porque os cantores vivem terminando e reatando o relacionamento, fazendo com que certos artistas e amigos tenham opiniões próprias sobre o romance. Simone Mendes, por exemplo, estava dando uma entrevista ao jornal Metrópoles quando decidiu dar pitaco.

Eu acho que nesse relacionamento aí precisa de uns ajustezinhos, poucos ajustes para que vocês enfim decidem ficar juntos, casar, ter os filhos de vocês, para que não termine, porque a gente fica triste quando termina, disse para Maiara, que estava ao lado da coleguinha.

Simone ainda disse se a exposição da vida pessoal na web pode prejudicar o relacionamento:

Hoje trabalhamos com as redes sociais, não tem jeito de a gente não estar ali mostrando a nossa vida para as pessoas e elas estão ali no outro lado para opinar, não tem jeito. Temos que aguentar o povo falar da gente, o ruim é que às vezes não sabem o que passa e ficam dando pitaco, isso é um problema muito grande

Maraisa, por sua vez, afirmou que o importante é sua irmã estar feliz com suas escolhas.

A decisão é dela, tem que ser, se a gente fosse decidir, daria errado. Decidir por decidir pelos outros não tem como. O pessoal fala para eu ficar com fulano, com sicrano, ninguém decide a vida de ninguém.

E não parou por aí! Ao ver as cantoras opinando sobre o seu romance, a própria Maiara decidiu brincar sobre a possibilidade de se casar em alto mar.

Daqui um ano a gente tem o Navio Maiara & Maraisa em alto mar, até lá, quem sabe? Já pensou um casamento em alto mar?

Aí o barco afunda, Titanic versão 2. [...] É tudo brincadeira, senhor, é brincadeira. Eu adoro Fernando, ele é meu amigo independente de estar com Maiara. Quando eles têm os desentendimentos deles, às vezes a gente tem que entrar no meio e falar algumas coisas para acalmar os ânimos, mas ele sempre continua sendo meu amigo e minha irmã vai ser sempre minha irmã, brincou Maraisa.