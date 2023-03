Explosão em mina na Colômbia mata 11 e deixa 10 soterrados

16/03/2023 | 08:38



Pelo menos 11 pessoas morreram na explosão em uma mina de carvão no centro da Colômbia, informou nesta quarta-feira, 15, o governador do Departamento de Cundinamarca, Nicolás García. Dois trabalhadores conseguiram sair sozinhos, sete foram resgatados e dez ainda estão presos.

García afirmou que o acidente na cidade de Sutatausa, a 74 quilômetros de Bogotá, ocorreu em razão do "acúmulo de gás metano", que explodiu por "uma faísca gerada pela picareta" de um trabalhador. "Ainda estamos em busca das pessoas que estão presas. Cada minuto que passa é menos tempo de oxigênio e será muito difícil encontrá-las com vida", lamentou o governador.

Cerca de 30 trabalhadores estavam dentro dos túneis no momento da explosão, que ocorreu na noite de terça-feira em uma mina legal, e afetou outras cinco, também legais, que se comunicam entre si.

Socorro

Os mineiros soterrados estão a 900 metros de profundidade, dificultando ainda mais a busca realizada pelos mais de 100 socorristas que trabalham com picaretas, de acordo com García.

O presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentou ontem o acidente e apresentou sua solidariedade aos parentes das vítimas. "Estamos fazendo todos os esforços, ao lado do governo de Cundinamarca, para resgatar com vida as pessoas soterradas", escreveu o presidente colombiano no Twitter.

Imagens divulgadas pela imprensa local mostraram equipes dos bombeiros e trabalhadores do departamento de atendimento a desastres operando nas entradas das minas de carvão. Ao redor, algumas pessoas aguardam informações sobre seus parentes desde a madrugada. Seis dos resgatados foram levados para hospitais próximos e deverão receber alta em breve, segundo os médicos.

Tragédias em minas são frequentes na Colômbia, especialmente em túneis ilegais no Departamento de Cundinamarca. Normalmente, o acúmulo de gases é a causa mais comum dos acidentes. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

