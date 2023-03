São Bernardo. Suas mulheres. Uma exposição. Muitas homenagens

Ademir Medici



16/03/2023 | 06:15



O ponto alto é uma exposição de fotografias montada no primeiro arranha-céu da cidade, o Banco Noroeste, na esquina da Rua Dr. Flaquer com a histórica Rua Marechal Deodoro.

Ali funciona o CRAM (Centro de Referência e Apoio à Mulher Márcia Dangeron). E a exposição focaliza mulheres que se projetaram na história da cidade. São os casos das fotos de hoje. Hilda selecionou a primeira grande empresária, e também parteira, Teresina Capitanio Fantinatti, que industrializava o bicho de seda na virada do século XIX para XX – e que chegou a participar de uma feita industrial em Montevideo.



Outro destaque, o da professora Dulce Donadelli Pinto, a primeira mulher à frente da Educação municipal local. Coletivamente, atrizes do Grupo Cênico Regina Pacis na peça “Pedreira das Almas”, de 1964. Memória, música, artesanato, dança, teatro e contação de história fazem parte da programação, com várias convidadas.



Construindo história: a mulher e o mundo do trabalho

Exposição do Centro de Referência e Apoio à Mulher "Marcia Dangeron" – Rua Dr. Flaquer, 208 - 2o. andar - São Bernardo.

Grátis.



Fotos: Centro de Memória e Grupo Cênico Regina Pacis/Acervos

MEMÓRIA CONSTRUÍDA. Dona Teresina, professora Dulce e atrizes do Regina Pacis: elas estão presentes na exposição em homenagem às mulheres

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 16 de março de 1993 – ano 34, edição 8335

MANCHETE – País pode fechar acordo da dívida. Mais de 700 bancos estrangeiros aceitam renegociação.

POLÍCIA – O vereador José Montoro Filho, ligado ao deputado José Cicote, é o novo presidente do PT de Santo André. Ele derrotou o vereador João Avamileno, candidato do ex-prefeito Celso Daniel.

PLEBISCITO/TRIBUNA – Leone Damo, deputado estadual: parlamentarismo; Ivan Valente, também deputado estadual: presidencialista.

INDÚSTRIA – GMB inicia a produção do Chevette popular, em substituição aos modelos Junior e DL, já desativados.

EM 16 DE MARÇO DE...

1953 – Lançado o filme “A hora da vingança (Deadline USA)”. Conta a história de um diretor de jornal que tudo arriscou para preservar os princípios básicos da democracia. Produção: Richard Brooks. O filme ganhava a promoção do jornal “O Estado de S. Paulo”.

1958 – Inaugurado oficialmente o Zoológico de São Paulo, próximo a Diadema.

1973 – Sem nenhuma solenidade, dois novos distritos policiais iniciam expediente em Santo André: o 2º DP, na Praça Chile, 130, Parque das Nações; e o 3º DP, Largo 3 de Maio, 141, Vila Pires.

¦ Prefeito Geraldo Faria Rodrigues cria a CCO – Comissão Central Organizadora dos 28º Jogos Abertos do Interior, que São Bernardo sediará em outubro de 1973.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

¦ No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Guareí e São Sebastião (1636, quando se separa de Santos).

¦ Pelo Brasil: Catanduvas (SC); Manhumirim, Ouro Fino e Santa Maria do Suaçuí (MG); Petrópolis (RJ, 1843) e Pilar e Quebrangulo (AL).

HOJE

¦ Dia Nacional do Ouvidor. Instituído em 2012.