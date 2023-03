São Bernardo FC encara Inter na semifinal da Taça da Independência

Pedro Lopes



16/03/2023 | 06:11



Após a eliminação para o Palmeiras no Campeonato Paulista, o São Bernardo FC tem pela frente um novo desafio: a Taça Independência. Nesta quinta-feira (16), o Tigre enfrenta a Inter de Limeira, às 19h, no Estádio 1º de Maio, pelas semifinais da competição. O torneio substitui o Troféu do Interior, em que equipes fora da Capital disputam um torneio curto após a eliminação no Paulistão.



A Inter de Limeira chega após eliminar o Santo André na fase anterior. Guarani e Mirassol completam o chaveamento. O Tigre se preparou para o confronto desde segunda-feira (13). Sob o comando do técnico Márcio Zanardi, o São Bernardo FC vai disputar o novo troféu sem a presença de Chrystian Barletta, negociado com o Corinthians. Contudo, o atacante Léo Jabá, que chegou nesta temporada, valoriza a campanha feita no estadual e confia no título da equipe do Grande ABC.



“Estamos muito focados e deixaremos tudo em campo para sair com essa vaga na decisão. Esse time merece demais ter a chance de disputar um troféu, fizemos um Paulista quase perfeito. Ganhamos do São Paulo, no Morumbi, do Corinthians, em casa, e empatamos com o Santos. Não perdemos para nenhum grande na primeira fase. Nas quartas, fomos superados pelo Palmeiras, mas fizemos um belo jogo no Allianz Parque. Por tudo isso, levantar uma taça, ainda dentro do contexto do estadual, seria algo muito simbólico para nós”, disse.



Márcio Zanardi também lamentou a eliminação para o Verdão, mas prefere exaltar a campanha feita por sua equipe, sem entrar em detalhes sobre a atuação da arbitragem na partida. “Não vou ficar apenas no mérito da arbitragem. Claro que é interpretativo, mas depois, vendo o lance com calma, fica claro o toque do Marcos Rocha. Infelizmente é algo interpretativo. Eu prefiro exaltar o trabalho do nosso grupo durante todo o Paulistão. Uma campanha que ficará marcada. E o que nos dá orgulho é que os atletas entenderam a nossa forma de jogar. Contra o Palmeiras, mesmo com todas as adversidades de desfalques e jogar fora de casa, eles tiveram coragem e não mudaram a forma de jogar, como fizemos em todos os jogos. Isso me deixa orgulhoso desse grupo”, disse.



Sobre a saída de Barletta, Zanardi disse que !é um atleta de muita qualidade. Uma perda, mas temos atletas no elenco que já mostraram a capacidade para fazer o papel dentro de campo. E vamos valorizar aqueles que estarão em campo. Não dá pra ficar lamentando as perdas. Temos que trabalhar e buscar essa vitória para conquistar essa vaga na final.”