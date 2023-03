Após 13 anos, região volta a ficar entre os primeiros do Paulistão

Heitor Mazzoco e Pedro Lopes



16/03/2023 | 06:10



O Água Santa é o terceiro clube do Grande ABC a chegar entre os quatro primeiros no Campeonato Paulista neste século. De 2001 para cá, São Caetano e Santo André foram as outras equipes que ficaram entre os quatro primeiros da competição.



O São Caetano, hoje rebaixado para a ‘terceirona’ do Paulista, levantou a taça do estadual em 2004. Na ocasião, o Azulão venceu o Paulista de Jundiaí. Os dois jogos finais foram no Estádio do Pacaembu, na Capital. O São Caetano venceu as duas partidas por 3 a 1 e 2 a 0. Curiosamente, nas quartas de final, o time do Grande ABC eliminou o São Paulo.



Três anos depois, o Azulão disputou a final mais uma vez. Desta vez, no entanto, terminou na segunda posição. Na semifinal, venceu o São Paulo. Na final, porém, não conseguiu passar pelo Santos.



RAMALHÃO

A outra equipe de destaque no Paulistão oriunda da região é o Santo André. Sem nunca ter conquistado o principal título do Estado, o Ramalhão bateu na trave em 2010. Na ocasião, o Ramalhão enfrentou o Grêmio Barueri, na semifinal, e após empatar em 3 a 3 no placar agregado, passou pelo já extinto critério do gol fora de casa. Na final, o Santo André enfrentou o poderoso Santos de Neymar. Na decisão, novamente um empate no placar agregado, 5 a 5. Pelo critério de desempate da época, o Ramalhão ficou com a segunda posição do Paulistão.



ANO INESQUECÍVEL

Independente dos próximos resultados, o Paulistão deste ano já está marcado na história do Água Santa. Profissionalizado em 2011, a equipe venceu os dois clássicos na competição deste ano (2 a 0 contra o Santo André e 1 a 0 contra o São Bernardo FC), classificou-se para segunda fase pela primeira vez e garantiu vaga na série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem.



Para coroar a boa fase, o técnico Thiago Carpini teve contrato renovado até o fim de 2024. “Eu agradeço os elogios, mas o mérito não é só meu, é de todo mundo. Comissão técnica, atletas e de toda diretoria, que nos respaldou nos momentos difíceis. Tive convites de equipes da Série A e B do Brasileirão, mas decidi ficar pelo projeto que o clube me proporciona. Vamos por muito mais, com a mesma humildade e pés nos chão para conquistar grandes coisas”, disse Carpini.