Deputados estaduais da região tomam posse na Assembleia Legislativa

Artur Rodrigues



15/03/2023 | 23:42



Os 94 deputados estaduais eleitos e reeleitos para a 20ª legislatura foram empossados na tarde desta quarta-feira (15) na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo). A bancada do Grande ABC é formada por oito parlamentares, maior número desde 1994, quando também foi representada por oito.

Ana Carolina Serra (Cidadania), Atila Jacomussi (Solidariedade), Carla Morando (PSDB), Ediane Maria (Psol), Luiz Fernando Teixeira (PT), Rômulo Fernandes (PT), Teonílio Barba (PT) e Thiago Auricchio (PL) são os nomes que vão representar a região nos próximos quatro anos. “Nosso mandato terá duas bases principais: diálogo e resultado. Foi assim que trabalhamos quando chegamos em Santo André em 2017 e é assim que vamos fazer aqui na Assembleia”, declarou a debutante Ana Carolina Serra, a deputada mais bem votada da região, com 198.698 votos na eleição de outubro.



A primeira-dama de Santo André citou o programa Moeda Verde como exemplo de projeto que pretende expandir para todo o Estado. “É um exemplo clássico de programa de sucesso, que troca lixo reciclável por alimentos. Mas acima de tudo, o projeto conseguiu fortalecer e ampliar as cooperativas de reciclagem, o que aumenta a participação e renda dos catadores de resíduos sólidos. Não se trata apenas de uma simples troca de lixo reciclável por alimento,ele passa também pela conscientização ambiental e aumento de renda”, afirmou.



Além dela, há outros dois mandatos estreantes entre os eleitos do Grande ABC: a empregada doméstica Ediane Maria e o ex-secretário de Planejamento Urbano de Mauá Rômulo Fernandes. “A eleição de uma mulher preta, pobre e periférica ainda pode impactar e é importante que impacte. Queremos que o povo escolha e se reconheça nos espaços de poder”, disse Ediane.



Atila Jacomussi volta à Alesp após cumprir apenas dois anos de mandato depois de ser eleito em 2014, já que em 2016 ganhou a eleição para prefeito de Mauá. Entre os remanescentes, Carla Morando e Thiago Auricchio vão para o segundo mandato, enquanto Luiz Fernando e Barba iniciam a terceira legislatura consecutiva. “É uma grande honra poder representar os mais de 141 mil votos e toda a população do estado de São Paulo. Vamos lutar pelo nosso Grande ABC, buscar a união com os demais parlamentares, para transformar a região e todo o Estado para todas e todos", comentou Luiz Fernando Teixeira.



Os oito deputados da região eleitos representam aumento de dois nomes relação à legislatura anterior. Além dos remanescentes e novatos, Márcio da Farmácia (Podemos), de Diadema, não conseguiu ser reeleito. Já Coronel Nishikawa (PL) entrou na disputa por vaga na Câmara Federal e não obteve sucesso nas urnas.



PETISTA BARBA É ELEITO PRIMEIRO-SECRETÁRIO

O Grande ABC continuará a ter força política no comando da Assembleia Legislativa. Empossado para o terceiro mandato, o deputado Teonílio Barba (PT), que tem base política em São Bernardo, foi eleito primeiro-secretário do Legislativo para biênio 2023-2024, após ter sua indicação definida por unanimidade pela bancada estadual do PT. “Estamos aqui para trabalhar com os deputados e para o povo. É uma tarefa importante, pois a primeira-secretaria ajuda a garantir o debate das comissões, o debate das pautas que são estranhas à classe trabalhadora. Temos essa tarefa política além de ajudar na organização daqui da Casa. Nossa presença deixa a oposição muito fortalecida, porque fortalece o debate com a nossa participação nas reuniões das comissões”, afirmou ao Diário o deputado e agora primeiro-secretário da Assembleia.



Barba substitui Luiz Fernando Teixeira (PT), também de São Bernardo e que chega ao terceiro mandato, na primeira-secretaria. O companheiro de sigla esteve no cargo nos últimos dois anos – também ocupou a função de 2017 a 2019. “Nos últimos quatro anos, trabalhamos por quem mais precisa do poder público: o povo. Tem sido uma luta muito grande por direitos, dignidade e qualidade de vida. Enquanto primeiro-secretário, procurei sempre fazer a Alesp produzir mais e com menos custo. Modernizamos processos, informatizamos e reduzimos gastos com papel, água e energia elétrica. Hoje, temos o total controle sobre o consumo de energia elétrica da Assembleia, cuidamos de todos os vazamentos de água que tinham na Casa”, comentou Luiz Fernando.



Além de Barba na primeira-secretaria, a Mesa Diretora para o próximo biênio será composta por André do Prado (PL), como presidente; Rogério Nogueira (PSDB), como segundo-secretário; Léo Oliveira (MDB), como terceiro-secretário; Gil Diniz (PL), como quarto secretário; Gilmaci Santos (Republicanos), como primeiro vice-presidente; Milton Leite Filho (União Brasil), como segundo vice-presidente; Helinho Zanatta (PSC), como terceiro vice-presidente; e Rafael Silva (PSD), como quarto vice-presidente.



André do Prado recebeu 89 dos 94 votos, Carlos Giannazi (Psol), unico concorrente, obteve apenas cinco votos, de integrantes de seu partido. Todos os demais cargos foram eleitos sem objeções.