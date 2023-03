Outra chance de Prearo para cobrar autonomia

Da Redação



16/03/2023 | 06:06



O reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Leandro Prearo, terá no sábado mais uma oportunidade de cobrar diretamente do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) que recue na decisão do governo de centralizar, por meio de lei, todas as licitações da administração direta e indireta, incluindo a universidade, o que fere a legislação que garante a autonomia universitária. Os dois estarão juntos na inauguração do Hospital Veterinário da USCS. Recentemente, Prearo e Auricchio participaram de evento no teatro da universidade, mas, pelo visto, não tocaram no assunto. O que chama a atenção é a demora do reitor em defender a instituição de ensino da ingerência do prefeito. Muita gente tem achado essa postura esquisita.

Bastidores

Balas ajuda São Caetano

Ainda falando da cidade de São Caetano, o deputado estadual Danilo Balas (PL) garantiu emenda de R$ 100 mil para o Lar Nossa Senhora das Mercedes, no município, que foi utilizado para a compra de um automóvel. A entidade realiza trabalho na área de assistência a idosos. “O Brasil hoje vive um desafio para amparar os idosos. Tenho certeza que o veículo vai contribuir muito para este trabalho”, disse o parlamentar.