Palavra do Leitor - 16 de março de 2023

16/03/2023 | 06:04



Joias

Tanto se está falando em joias que, estranho, parece que ninguém entrevistou o doador ou os doadores. Ou quem as confeccionou e para quem? Não se trataria, e tudo indica, de lavagem de dinheiro vivo? Afinal, por que trazê-las escondidas?



Nevino Antonio Rocco - São Bernardo



Economia

Se o Brasil tem um sistema financeiro sólido, também está gerando preocupação no nosso mercado com essa quebradeira de bancos nos EUA, como o SVB Bank e Signature Bank. Correntistas pelo mundo em pânico tentam reaver seus valores depositados nestes bancos. Como efeito dominó os índices das bolsas pelo mundo despencam, e afeta também a brasileira. Para piorar o banco Credit Suisse, que já vinha capengando, viu suas ações derreteram 30% nesta quarta-feira e pode atingir outros bancos europeus. E o barril de petróleo, na onda das más notícias, teve uma das maiores quedas, 7%. Certamente esses eventos vão respingar sobre a economia brasileira até aqui sem rumo... Neste caso, seria prudente que o governo Lula, urgentemente, apresentasse o novo arcabouço fiscal, e convencesse o Congresso, a agilizar a reforma tributária, afim de melhorar a confiança do mercado, dos investidores estrangeiros e alavancar a atividade produtiva. E de forma técnica e justificada abrir caminho para a imperiosa queda de juro da taxa básica Selic.



Paulo Panossian - São Carlos (SP)



Orçamento secreto

Cem bilhões de reais é o total de recursos do Orçamento de 2023. Três ministros do governo assinaram uma portaria estabelecendo o pagamento de emendas, mas sem tornar públicos os nomes dos parlamentares. Isso significa que ninguém saberá o destino. Então, o orçamento secreto, adotado por Bolsonaro e criticado por Lula e Simone Tebet antes das eleições, será mantido exatamente como era. É esse comportamento covarde de quem se esconde atrás do dinheiro, e sempre por dinheiro, que o eleitor deve levar em conta na hora de votar. Se o Brasil está ruim é porque a matéria-prima é de péssima qualidade.



Izabel Avallone - Capital



Justiça

Que País é esse onde a Justiça considera o rito processual mais importante que o crime em si, liberando um condenado em três instâncias a concorrer à Presidência? Que País é esse onde o Senado tenta impedir a instalação de uma CPMI, apelando para o não cumprimento do rito parlamentar, pois o entende mais importante que a investigação de um fato? Que País é esse onde um presidente oferece dinheiro e cargos a parlamentares, para que essa mesma CPMI não seja realizada? Que País é esse onde parlamentares impudicos, eleitos para representar o povo, se sujeitam a subornos presidenciais? Que País é esse?



Vanderlei A. Retondo - Santo André



Água Santa

É uma pena que o Água Santa tenha de ir até Santos para disputar o jogo das quartas de final do Paulistão por falta de iluminação adequada em seu estádio, o Inamar, em Diadema (Esportes, ontem). Assim, a boa vantagem de atuar em casa, diante de sua torcida, desaparece.



José Cardoso - São Caetano