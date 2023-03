Orlando Morando coloca área pública à venda nesta quinta (16)

Da Redação



16/03/2023 | 06:02



Envolto em série de polêmicas e sem explicações convincentes sobre a real necessidade do negócio, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), coloca nesta quinta (16) à venda o imóvel público onde hoje está o prédio da Secretaria de Educação, no bairro Nova Petrópolis. O tucano vem tentando há meses se desfazer da área que pertence ao município.



O edital de chamamento prevê um valor total de R$ 81,69 milhões para a compra do imóvel e permite ao comprador o pagamento em até 20 parcelas. No documento da Prefeitura para a venda, a área é dividida em duas. A primeira, com 8.926,86 m², é avaliada em R$ 36,6 milhões. A segunda, com 9.999,25 m², tem o valor de comercialização estipulado em R$ 45 milhões.



A venda do imóvel foi marcada por idas e vindas da administração e cobranças pela falta de transparência na transação. Em outubro, Orlando tentou emplacar a liberação da venda por meio de projeto de lei enviado à Câmara. À época, já havia informações de que existiam interessados na aquisição.



Mas, sem nenhuma articulação prévia e no estilo trator, a proposta do prefeito causou polêmica e gerou muito barulho nos corredores do Legislativo municipal. Na ocasião, não foi dada qualquer explicação aos vereadores, que estranharam a medida justamente pelo fato de o município não estar endividado, o que poderia explicar uma possível venda. Com a reclamação dos parlamentares, inclusive da base aliada, o prefeito retirou o projeto.



Sem desistir da ideia de passar para a iniciativa privada um imóvel que pertence ao contribuinte de São Bernardo, o prefeito articulou com os vereadores para que a proposta passasse.



O projeto de lei do Executivo são-bernardense, então, foi aprovado na última sessão do ano passado, justamente no dia em que os vereadores elegeram a nova Mesa Diretora da Câmara. Na última segunda-feira (13), o prefeito enviou projeto à Câmara já tirando o nome histórico da sede da Secretaria de Educação – Edifício Engenheiro Salvador Arena – e transferindo a denominação para um terreno na Vila Dusi, local onde ele pretende colocar a Educação. A proposta foi aprovada na sessão de quarta-feira (15).



No próximo dia 31, o governo Orlando Morando pretende se desfazer de outro terreno, esse onde fica a Secretaria de Serviços Urbanos, no bairro Rudge Ramos. Pelo imóvel, a administração do tucano planeja receber R$ 101,2 milhões.