Enel lidera reclamações no Procon Santo André

16/03/2023



O Procon Santo André consolidou seu balanço anual e o ranking municipal de reclamações de 2022. O órgão de defesa do consumidor realizou 16.066 atendimentos no ano passado, entre consultas, orientações, cartas de informações e reclamações.Pelo terceiro ano consecutivo, a Enel liderou o número de reclamações. A segunda colocada no ranking foi a Sabesp, seguida da Claro.



“É importante ressaltar que o número de atendimentos é reflexo das novas formas de atendimento, on-line e presencial, com destaque para a nova sede, mais próxima ao centro comercial do município. Destacamos ainda que no ano 2022 o órgão de defesa do consumidor de Santo André aderiu por um período ao sistema do Procon Digital da Fundação Procon SP, números que não estão inclusos no Sindec, que é o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor”, destaca a diretora do Procon Santo André, Doroti Gomes Cavalini.



De acordo com o levantamento do Procon, as áreas mais demandadas em 2022 foram serviços essenciais (27,20%); assuntos financeiros (27,16%); serviços privados (17,77%); produtos (16,99%); saúde (6,63%); habitação (2,30%) e alimentos (1,96%).



A Enel, líder do ranking, registrou 740 atendimentos e procedimentos no ano passado. A Sabesp segue na sequência com 449 atendimentos e procedimentos. As principais reclamações das duas empresas se referem a cobrança não reconhecida, falta de leitura, demora no religue, entre outros.



Na sequência do ranking aparecem prestadores de serviços de telefonia, internet e TV paga. No terceiro lugar está a Claro, com 335 atendimentos, seguida da Vivo, com 218 atendimentos. As reclamações principais são sobre sinal, serviço não disponível, cumprimento de oferta, cobranças indevidas, entre outras.



Em seguida aparecem duas empresas do mercado financeiro: Bradesco (5º lugar, com 303 atendimentos) e Banco Pan (6º lugar, com 167). “Neste setor crescem cada vez mais os problemas com cartões de crédito e empréstimo consignado, além de negociação de dívida. Neste sentido nota-se que a maior parte é em relação a empréstimos não reconhecidos, principalmente de idosos. Cobranças indevidas ou não reconhecidas pelos consumidores, além de fraudes e clonagens, se tornaram cada vez mais frequentes”, pontua Doroti.



Em sétimo lugar no ranking está a Tim, com 122 atendimentos. O banco Santander vem em oitavo, com 121 atendimentos, e Caixa Econômica Federal aparece em nono, com 117. O décimo lugar ficou com a Mercadopago.com Representações, com 116 reclamações. Dos atendimentos realizados em 2022, 593 geraram reclamações fundamentadas e audiências, que são demandas não solucionadas em fase preliminar que seguiram para uma segunda etapa de tentativa de conciliação, com o devido registro de processo administrativo. O perfil do consumidor que acionou o Procon Santo André em 2022 foi 61,09% feminino e 38,91% masculino. Já a faixa etária predominante foi entre 51 e 60 anos.