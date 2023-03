Obituário - 16 de março de 2023

Ademir Medici



SANTO ANDRÉ

Irene Babanakovas, 98. Natural de Polônia. Residia no Centro de Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Maria Francisca de Oliveira, 89. Natural de Socorro (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Antônio Martinez, 83. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 10. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Cândido Guarim Amando Tenente, 79. Natural de Portugal. Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivanete Sartori, 74. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Adelreno Marucci, 70. Natural de Promissão (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 10. Memorial Planalto.

Nelson Fernando Rodrigues Peres, 69. Natural de Bilac (SP). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Evanice Marco da Silva Pereira, 58. Natural de Santana do Ipanema (AL). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Rita de Cássia Vardez Sant’Ana, 53. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 10. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Erenilda Severina de Souza, 49. Natural de Tabira (PE). Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcelo Rodrigues Gatto, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Controlador de pneus. Dia 10. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Rafael Pazzotto Matgheus, 29. Natural de Santo André. Residia na Vila Junqueira, em santo André. Representante comercial. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Izaias Silva Fernando, 23. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Professor. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Maria Odete Della Villa, 93. Natural de Americana (SP). Residia na Vila Liviero, em São Paulo, Capital. Dia 10. Jardim da Colina.

Maria da Conceição de Lima, 90. Natural de São Gotardo (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Francisco Vieira da Silva, 90. Natural de Sousa (PB). Residia na Vila das Paineiras, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério do Baeta.

Benedito Adão Cardoso, 85. Natural de Pinhalzinho (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Vera Luz, 75. Natural de Carmo de Minas (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério da Paulicéia.

João Bosco Pereira da Silva, 74. Natural de Sousa (PB). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 10, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Antônio Pereira do Amaral, 72. Natural de Bariri (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Josmo Bastos de Oliveira, 72. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Maria Cícera Lins, 69. Natural de Paulo Jacinto (AL). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

José Ferreira de Souza, 65. Natural de Sousa (PB). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Nelson Gomes da Silva, 65. Natural da Cruz do Espírito Santo (PB). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério da Paulicéia.

José Antonio da Silva, 58. Natural do Riacho das Almas (PE). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Sueli Maria da Silva, 50. Natural de Brejo da Madre de Deus (PE). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Gerson Gomes Araújo, 26. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Mafalda Sallati Rutkauckas, 91. Natural de Piracicaba (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 10. Cemitério das Lágrimas.

Dirce Cremonesi da Silva, 87. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Antônio Pereira Sobrinho, 81. Natural de Picos (PI). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA

Gercina Lacerda Oliveira, 90. Natural de Juazeiro do Norte (CE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 10, em São Bernardo. Vale da Paz.

Ednolia Luiza do Nascimento, 82. Natural do Morro do Chapéu (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Silvia Aninha da Silva Alcides, 49. Natural de Jequeri (MG). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 10. Vale da Paz.

Maria Aparecida Moreira, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Ubirajara, Zona Sul de São Paulo. Dia 10. Vale da Paz.



MAUÁ

Terezinha Castro, 70. Natural de Ilhéus (BA). Residia no Jardim Canadá, em Mauá. Dia 10, em Ribeirão Pires. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Valdir Marques Brandão, 63. Natural de Urânia (SP). Residia no Jardim São-Caetaninho, em Ribeirão Pires. Dia 10. Cemitério São José.