Bia Haddad e Laura Siegemund ganham por W.O. e vão às semifinais em Indian Wells

15/03/2023 | 19:35



Beatriz Haddad Maia não precisou nem suar para ficar ainda mais perto de sua primeira disputa de título na temporada. A brasileira e a alemã Laura Siegemund avançaram às semifinais do WTA 1000 de Indian Wells com vitória por W.O. Nesta quarta-feira, elas viram as suíças Jil Teichmann e Belinda Bencic desistirem do confronto das quartas de final.

Bia Haddad agora pode reencontrar a compatriota Luisa Stefani na semifinal. Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, a brasileira joga pelas quartas de final somente nesta quinta-feira, contra Miyu Kato, do Japão, e Aldila Sutjiadi, da Indonésia. O jogo seria nesta quarta, mas foi adiado.

As brasileiras se enfrentaram no primeiro torneio do ano, em Adelaide, e Bia Haddad acabou se despedindo nas oitavas de final. Na época, formou dupla com a chinesa Zhang Shuai, enquanto Stefani atuava ao lado da americana Taylor Townsend e terminaram com o título.

O duelo de duplas em Indian Wells teria sabor de revanche para Bia Haddad diante de Belinda Bencic, que a derrubou em simples nas semifinais do Torneio de Abu Dabi, com vitória fácil por 6/2 e 6/3.

Já no torneio de simples, a belarussa Aryna Sabalenka se tornou a primeira classificada às semifinais com vitória imponente sobre a jovem americana Cori Gauff. Depois de 6 as 4 no primeiro set, a europeia humilhou a oponente com 6 a 0 na parcial seguinte.

Entre os homens, o britânico Cameron Norrie deu adeus diante do americano Frances Tiafoe. O campeão do Rio Open caiu com duplo 6/4 nas quartas de final. Outro americano, Tommy Paul, não teve o que comemorar, ao levar a virada do canadense Félix Auger-Aliassime, ainda pelas oitavas, com 3/6, 6/3 e 7/6 (8/6).