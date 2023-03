Volks apresenta o elétrico ID. 2All, que ano que vem rodará na Europa; veja fotos

Nilton Valentim



15/03/2023 | 18:26



A Volkswagen anunciou nesta quarta-feira (15) o conceito ID. 2all, o novo automóvel de entrada totalmente elétrico. O modelo terá tração dianteira, autonomia de até 450 km, recursos tecnológicos inovadores como travel assist e planejador de rotas para carros elétricos. A versão de produção será baseada na plataforma MEB e fará parte da lista de dez novos modelos elétricos que a montadora alemã lançará até 2026.



Thomas Schäfer, CEO da Volkswagen destacou a nova fase da marca. “Estamos transformando a empresa de forma rápida. O ID. 2all mostra para onde queremos levar a marca. Queremos estar perto do cliente e oferecer tecnologia de ponta em combinação com um design fantástico. Estamos implementando a transformação em ritmo acelerado para levar a mobilidade elétrica a todos", afirmou.



A Volkswagen apresentará a versão de produção do ID. 2all para o mercado europeu em 2025. O objetivo é que o modelo tenha um preço inicial próximo do Polo vendido no continente. O desenvolvimento do ID. 2all é baseado na mais recente evolução da plataforma elétrica modular (MEB). Kai Grünitz,integrante do Conselho de Administração da Marca e responsável pelo desenvolvimento técnico afirma que “o ID. 2all será o primeiro veículo MEB com tração dianteira. Estamos explorando a grande flexibilidade oferecida por nossa plataforma para estabeleceremos novos padrões em termos de tecnologia e usabilidade".



Com a plataforma MEB aprimorada, o ID. 2all está equipado com tecnologia eficiente de condução, bateria e carregamento. Tem um potente motor de propulsão elétrica com uma potência de 166 kW/226 cv e terá uma autonomia de até 450 km.

Um elemento desta nova linguagem de design está na coluna C, vista pela primeira vez no Golf. O ID. 2all é o primeiro Volkswagen com uma nova interpretação desta assinatura. Outras características de design do carro-conceito incluem uma carroceria com rodas poderosas, uma dianteira simpática, uma boa dose de dinâmica e elegância atemporal.



O interior do ID. 2all traz alta qualidade de materiais, um sistema de infotainment intuitivo. O porta-malas é generoso, com litragem que varia entre 490 litros a 1.330 litros, uma capacidade superior ao de veículos de outros segmentos.



OFENSIVA ELÉTRICA

A versão de produção do ID. 2all faz parte da lista de dez novos modelos elétricos que serão lançados pela Volkswagen até 2026. Somente este ano ocorrerá a introdução do novo ID.3, o ID. Buzz alongado e o ID.7. Isto será seguido por um SUV elétrico compacto em 2026 e, apesar de todos os desafios, a Volkswagen também está trabalhando em um carro elétrico a um preço de menos de 20 mil euros. Isso dará ao fabricante de automóveis a mais ampla gama de veículos elétricos em comparação com seus concorrentes, e a empresa pretende alcançar uma participação de carros elétricos de 80% na Europa.